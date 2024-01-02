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Масований обстріл України: чим били ЗС РФ і скільки ракет перехопили ЗСУ

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Фото: Міноборони РФ | Росіяни запустили по Україні 99 ракет різного типу

За даними командування, захисникам українського неба вдалося перехопити більшу частину цілей, випущених по цивільних об'єктах. Загалом росіяни випустили 99 ракет різного типу.

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У ніч на 2 січня 2024 року російські війська знову здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Під час атаки було залучено різні типи засобів повітряного нападу, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, винищувачі МіГ-31К, тактичну авіацію Су-35 і ракети різних типів. Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, ворог випустив по території України 99 цілей. З них 72 були знищені силами й засобами Повітряних сил України у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

ЗСУ перехопили 72 ракети Fullscreen
ЗСУ перехопили 72 ракети
Фото: Повітряні сили ЗСУ

"У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року", — зазначили в Повітряних силах.

Хронологія обстрілу

Перша хвиля атак почалася із запуску "шахедів" у ніч на 2 січня. Усі 35 безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131" було знищено.

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Рано вранці противник залучив стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС. Шістнадцять літаків досягли лінії запуску близько 6:00 ранку, випустивши щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.

Крім того, противник здійснив атаку з моря за допомогою трьох крилатих ракет "Калібр" і з півночі — 12-и ракет, що слідували балістичною траєкторією типу "Іскандер-М/С-300/С-400".

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З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Результати роботи ППО

Як уже зазначалося, захисники українського неба знищили 72 з 99 випущених цілей:

  • 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети "Калібр".

Таким чином, противник втратив понад 2/3 цілей, випущених по Україні під час повітряної атаки.

Нагадаємо, вранці 2 січня росіяни здійснили масований обстріл України. ЗС РФ застосували ракети та ударні дрони. Повітряні сили попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали в Києві та області, а також у Харкові. За останніми даними, після обстрілу Києва, 27 осіб із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

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