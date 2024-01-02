Обстріл Харкова: акторку театру Вікторію Тимошенко доставили до лікарні у важкому стані

У місцевому медіа розповіли, що жінка пережила Другу світову війну та є Заслуженою артисткою України.

Related video

Унаслідок ракетної атаки російських окупантів у вівторок зранку, 2 січня, постраждала 89-річна акторка Харківського академічного драматичного театру Вікторія Тимошенко. Про це повідомив актор Євген Сафонов, посилаючись на онука артистки.

За словами Сафонова, спершу онук Вікторії Тимошенко розповів, що акторка загинула, однак, пізніше виявилось, що жінка знаходиться у дуже важкому стані у реанімації в харківській лікарні.

"Дива трапляються, онук сказав що Вікторії Миколаївни більше немає. Але вона вирішила по своєму. Та дає виставу. Коли вже везли, вона зрозуміла, що ще не час. Вона знаходиться у дуже важкому стані у реанімації 4 невідкладної допомоги", — йдеться у дописі.

Внаслідок атаки РФ по Харкову постраждала акторка

За інформацією медіагрупи "Накипіло", Вікторія Тимошенко народилася 1934 року, пережила Другу світову війну та є Заслуженою артисткою України.

Харківський академічний драматичний театр: що відомо

Драматичний театр був створений 17 листопада 1933 року у Харкові.

1971 року Харківський державний драматичний театр тоді ще імені О. С. Пушкіна здобув звання академічного. 24 грудня 2022 року депутатами Харківської облради театр було перейменовано.

Трупа театру в теперішній час сформована, переважно, з випускників різних років Харківського інституту мистецтв ім. І. П. Котляревського.

Харківський академічний драматичний театр. Фото: Вікіпедія

Обстріл Харкова 2 січня: деталі

Частина повітряних об'єктів противника у вівторок, 2 січня, була спрямована по Харкову. Для ударів було використано аеробалістичні ракети "Кинджал", що в результаті призвело до руйнувань і постраждалих. Поранено було 45 українців, а 1 помер. Інформація є попередньою, адже рятувальна операція триває.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що загиблою є 91-річна жінка. У медичних закладах Харкова перебуває 38 осіб, яким необхідна була невідкладна допомога.

Загалом було щонайменше 6 ракетних ударів. Вони припали на Шевченківський район міста. Серед постраждалих опинилася і радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова. Вони з неповнолітнім сином дістали поранення, проте змогли дивом уникнути серйозних травм.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок масованого обстрілу України з боку Росії постраждали 92 людини.