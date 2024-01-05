Обстріл Харкова: РФ атакувала місто ракетами виробництва іншої країни, — ОВА (фото)
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що фахівці зараз намагаються встановити країну-виробника. Маркування з ракет було стерто.
Росія обстріляла Харків 2 січня ракетами не власного виробництва. Про це 5 січня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише Харків Times.
За його словами, фахівці зараз намагаються встановити країну-виробника. Маркування з ракет було стерто.
"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник — це не Російська Федерація", — сказав Синєгубов.
Крім того, Харківська обласна прокуратура також повідомила, що фахівці намагаються встановити, хто виготовив ракети, якими ЗС РФ вдарили по місту.
"Сьогодні прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет. Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва зазначених ракетних боєприпасів за межами Росії", — сказано в повідомленні.
У прокуратурі заявили, що відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухо-технічної, військової експертиз.
Нагадаємо, 2 січня ЗС РФ запустили по Харкову щонайменше шість ракет, усі вони були націлені на Шевченківський район. Йдеться про житлову забудову майже в центрі міста. Як пізніше стало відомо, по місту вдарили ракетами "Іскандер-М" і "Кинджал". Один з ударів залишив вирву глибиною шість метрів, інший — вирву діаметром 7,5 метрів.