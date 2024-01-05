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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Обстрел Харькова: РФ атаковала город ракетами производства другой страны, — ОВА (фото)

Харьков, война, Украина, фото
Фото: Харьковская областная прокуратура | Последствия удара по Харькову

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что специалисты сейчас пытаются установить страну-производителя. Маркировка с ракет была стерта.

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Россия обстреляла Харьков 2 января ракетами не собственного производства. Об этом 5 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет Харьков Times.

По его словам, специалисты сейчас пытаются установить страну-производителя. Маркировка с ракет была стерта.

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель – это не Российская Федерация", – сказал Синегубов.

Кроме того, Харьковская областная прокуратура также сообщила, что специалисты пытаются установить, кто произвел ракеты, которыми ВС РФ ударили по городу.

Запчасти, ракета, Харьков, фото Fullscreen
Запчасти ракеты, которой ударили по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

"Сегодня прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет. Цель следственного действия – проверить версию по производству указанных ракетных боеприпасов за пределами России", — сказано в сообщении.

В прокуратуре заявили, что сведения, полученные при дополнительном осмотре, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической, военной экспертиз.

Запчасти, ракета, Харьков, фото Fullscreen
Запчасти ракеты, которой ударили по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
Запчасти, ракета, Харьков, фото Fullscreen
Экспертиза ракеты, которой ударили по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, 2 января ВС РФ запустили по Харькову по меньшей мере шесть ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города. Как позже стало известно, по городу ударили ракетами "Искандер-М" и "Кинжал". Один из ударов оставил воронку глубиной шесть метров, другой — воронку диаметром 7,5 метров.