ВС РФ могут готовить наступление на Харьковскую область: в ГУР отреагировали

По словам представителя разведки Андрея Черняка, противник действительно начал скапливать силы, однако нет никаких подтверждений тому, что в ближайшие недели начнутся активные штурмы.

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В издании The Telegraph опубликовали материал, в котором предполагается, что ВС РФ могут начать новое наступление в Харьковской области к середине января. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Черняк в комментарии "РБК-Украина" высказался по этому поводу.

По его словам, у разведки нет информации, которая бы подтверждала достоверность западных данных. В то же время, российские оккупанты действительно совершают определенное накопление сил на фронте.

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января", — заявил Андрей Черняк.

Отдельно представитель ГУР МОУ добавил, что противнику нужно будет приложить немало усилий для того, чтобы все же добиться каких-то успехов, если они все же решатся на наступление. До этого все попытки оккупационных войск реализовать какие-либо операции стратегического или оперативного уровня не были успешными.

К слову, скептически относится к этой новости и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его версии в регионе не фиксируют скопления российских оккупационных войск.

"Скопления мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы — ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитиям событий", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января сообщалось, что ВС РФ готовятся начать новое наступление под Харьковом и в The Telegraph назвали "возможную дату". Источник, близкий к ВСУ отмечает, что целями ударов ВС РФ по Харькову были как гражданские здания, так и военные позиции, что подтверждает активность противника.