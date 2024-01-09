"Идиотство какое-то": эксперт рассказал действиях ВС РФ возле Харькова и Купянска (видео)

Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВС РФ из группировки "Белгород" выполняют задачи по сдерживанию Сил обороны Украины на Харьковском направлении

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На территории Белгородской области РФ сейчас находится около 12 тысяч российских военнослужащих. Этого недостаточно для наступления на Харьков. Об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью NV.

По его словам, для наступления на Харьков у россиян нет войск.

"Вести речь о, например, прорыве, окружении, штурме города-миллионника на данном этапе даже не смешно", — отметил эксперт.

Он также заявил, что ВС РФ из группировки "Белгород" выполняют задачи по сдерживанию Сил обороны Украины на Харьковском направлении. Так, россияне перебрасывают в эту группировку отдельные части и подразделения из состава 11-го армейского корпуса, из состава группировки войск "Запад". Эта группировка наступает на Купянском направлении.

То же время, как сказал эксперт, россияне из Курской области перебрасывают около 5 тысяч мобилизованных, чтобы пополнить 2-ю мотострелковую дивизию

"Ну, лучше никого никуда не перебрасывать и пополнять по месту части и подразделения, чтобы не возить туда-сюда технику и личный состав. Я не знаю, кого и зачем россияне пытаются ввести в заблуждение. Я так понимаю, что это элемент какой-то оперативной игры со стороны российского командования. Это чистой воды идиотство какое-то", — сказал Машовец.

Константин Машовец о действиях ВС РФ у Харькова и Купянска

Напомним, 5 января СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января. По словам журналистов, что целями недавних воздушных атак оккупантов были как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Позже глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что российские войска планируют концентрировать силы для продвижения на Купянском направлении. По его словам, на Западе могут не разделять Купянское, Харьков и Слобожанское направления.