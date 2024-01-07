Есть три основные задачи: как ВС РФ попытаются улучшить свое положение на фронте, — эксперт

Как рассказал генерал Николай Маломуж, РФ не может сосредоточить большое количество войск в Харьковской области. Скорее всего, с их стороны будут локальные наступления по нескольким направлениям.

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Чтобы наступать на Харьков, россиянам нужно привлечь очень много личного состава, техники и беоприпасов. Об этом рассказал "24 каналу" генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, целью оккупантов в Харьковской области остается Купянск. Несколько месяцев назад, привлекши 110 тысяч человек личного состава, они продвинулись на 2-3 километра. Затем их удалось откинуть.

Маломуж сказал, что перед российскими войсками стоит три основные задачи:

захватить Купянск;

взять под контроль Авдеевку;

отбросить украинские войска подальше от Бахмута.

Кроме того, как отметил эксперт, ВС РФ пытаются выбить украинских военных из Работино в Запорожской области.

"Фронт растянут на 1250 километров. Чтобы наступать на Харьков, им нужно по крайней мере втрое увеличить группировку. А это и боеприпасы, и ракетные системы, и артиллерия, и танки, и БТР. То есть все нуждается в огромной концентрации сил", – сказал Маломуж.

Он заявил, что РФ сейчас не может сосредоточить такое количество войск в Харьковской области. Скорее всего, будут локальные наступления по нескольким направлениям. Оккупанты хотят улучшить свое тактическое положение.

Маломуж сказал, что все будет зависеть от того, насколько эффективно Украина сможет организовать мощные контрудары.

Николай Маломуж о наступлении ВС РФ на Харьков (смотреть с 20 минуты)

Напомним, 5 января СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января. По словам журналистов, что целями недавних воздушных атак оккупантов были как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Кроме того, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что российские войска планируют концентрировать силы для продвижения на Купянском направлении. По его словам, на Западе могут не разделять Купянское, Харьков и Слобожанское направления.