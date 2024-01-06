Обстрел Харькова 2 января: в РФ пытались скрыть производителя ракет, — прокуратура

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко показал на деталях ракет, что была попытка затереть номера болгаркой. И в целом ракета отличается от "Искандера".

Related video

В Харькове исследуют уцелевшую хвостовую часть ракеты, одну из тех, которая 2 января ударила по городу и нанесла значительный ущерб. Ранее заявлялось, что эти ракеты РФ могла получить из КНДР. Она визуально напоминает "Искандер", но собрана более небрежно. Также с деталей пытались удалить номера. Об этом спикер прокуратуры Харьковской области заявил в комментарии "Укрінформ".

Чубенко отметил, что речь идет о ракете, которая ударила неподалеку от площади Свободы. От нее осталась крупная деталь: почти вся хвостовая часть.

"При ударе от нее остались очень большие части, в том числе и хвостовая часть, по которой мы смогли понять, что это нетипичная ракета "Искандер". Какими ракетами били — такими же или нет — сейчас не могу сказать, поскольку во время других попаданий остались мелкие части, по которым невозможно отличить, это "Искандер", или очень похожа на него ракета. Проводятся экспертизы", – рассказал спикер прокуратуры.

Чубенко отметил, что на ракете есть следы того, что с нее пытались убрать надписи, или номера.

"Затертые номера на некоторых деталях. Что свидетельствует о желании скрыть информацию про эту ракету", — сказал спикер, показав часть ракеты, где отчетливо видны следы механического воздействия, подтверждающие его слова. И, по его словам, ракета собрана достаточно небрежно.

Следы механического воздействия на деталях ракеты Фото: Укринформ

"Надписи затерты, пытались болгаркой, или наждачкой. Ранее россияне такого не делали. За мной много деталей ракет на которых такого не делали", — уточнил спикер.

"К тому же по внутреннему оборудованию мы видим: надписи внутри не очень чистоплотны, сделаны в разнобой. Обычно в таких ракетах, сделанных и в Советском Союзе, и уже в России, надписи очень аккуратные. Кое-где ставятся даже фамилии работников завода, чтобы установить ответственных – кто именно и что именно в этой ракете устанавливал. Здесь же такого нет. Надписи сделаны криво", — рассказал Чубенко о ракете, которую сейчас исследуют эксперты.

По его словам, эта ракета похожа на одну из северокорейских, но прямых доказательств пока нет. В "новой" ракете есть технические отличия. Она немного больше, чем "Искандер", по словам Чубенко, "буквально на 10 мм в диаметре".

Также отличается ее наполнение: это обмотка проводов, поскольку на "Искандере" есть защита от РЭБ, специальное управление. В ракете, ударившей по Харькову 2 января, нет этого, просто провода внутри ракеты.

Прямых доказательств, что эта ракета была произведена в КНДР нет, экспертиза еще проводится, но северокорейские ракеты производились на базе "Искандера".

Осмотр обломков ракеты проводили прокуроры областной прокуратуры, следователи полиции, работники СБУ и сотрудники Научного центра Воздушных Сил Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Цель следственного действия – проверить версию по производству указанных ракетных боеприпасов за пределами России.

Сведения, полученные при дополнительном осмотре, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической и военной экспертиз. Следственные действия продолжаются.

Также ранее СМИ сообщали, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет добавить в свой арсенал ракеты из Ирана. Это стало очевидно еще в середине декабря 2023 года.

Фото: Нацполиция Украины

Последствия обстрела Харькова ВС РФ 2 января Фото: Нацполиция Украины

Напомним, 2 января ВС РФ запустили по Харькову по меньшей мере шесть ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города. Дома были сильно повреждены, от ракет остались глубокие воронки. Две женщины погибли, количество травмированных возросло до 62 человек.