Є три основні завдання: як ЗС РФ спробують поліпшити своє становище на фронті, — експерт

Як розповів генерал Микола Маломуж, РФ не може зосередити велику кількість військ у Харківській області. Найімовірніше, з їхнього боку будуть локальні наступи за кількома напрямками.

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Щоб наступати на Харків, росіянам потрібно залучити дуже багато особового складу, техніки та боєприпасів. Про це розповів "24 каналу" генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

За його словами, метою окупантів у Харківській області залишається Куп'янськ. Кілька місяців тому, залучивши 110 тисяч осіб особового складу, вони просунулися на 2-3 кілометри. Потім їх вдалося відкинути.

Маломуж сказав, що перед російськими військами стоїть три основні завдання:

захопити Куп'янськ;

узяти під контроль Авдіївку;

відкинути українські війська подалі від Бахмута.

Крім того, як зазначив експерт, ЗС РФ намагаються вибити українських військових із Работиного в Запорізькій області.

"Фронт розтягнутий на 1250 кілометрів. Щоб наступати на Харків, їм потрібно принаймні втричі збільшити угруповання. А це і боєприпаси, і ракетні системи, і артилерія, і танки, і БТР. Тобто все потребує величезної концентрації сил", — сказав Маломуж.

Він заявив, що РФ зараз не може зосередити таку кількість військ у Харківській області. Найімовірніше, будуть локальні наступи за кількома напрямками. Окупанти хочуть поліпшити своє тактичне становище.

Маломуж сказав, що все залежатиме від того, наскільки ефективно Україна зможе організувати потужні контрудари.

Микола Маломуж про наступ ЗС РФ на Харків (дивитися з 20 хвилини)

Нагадаємо, 5 січня ЗМІ писали, що ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом у середині січня. За словами журналістів, що цілями нещодавніх повітряних атак окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається "як підготовка до широкомасштабного наступу в найближчі тижні".

Крім того, голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що російські війська планують концентрувати сили для просування на Куп'янському напрямку. За його словами, на Заході можуть не розділяти Куп'янський, Харківський і Слобожанський напрямки.