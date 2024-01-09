"Ідіотство якесь": експерт розповів про дії ЗС РФ біля Харкова та Куп'янська (відео)

Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗС РФ з угруповання "Бєлгород" виконують завдання зі стримування Сил оборони України на Харківському напрямку

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На території Бєлгородської області РФ зараз перебуває близько 12 тисяч російських військовослужбовців. Цього недостатньо для наступу на Харків. Про це заявив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець в інтерв'ю NV.

За його словами, для наступу на Харків у росіян немає військ.

"Вести мову про, наприклад, прорив, оточення, штурм міста-мільйонника на цьому етапі навіть не смішно", — зазначив експерт.

Він також заявив, що ЗС РФ з угруповання "Бєлгород" виконують завдання зі стримування Сил оборони України на Харківському напрямку. Так, росіяни перекидають у це угруповання окремі частини і підрозділи зі складу 11-го армійського корпусу, зі складу угруповання військ "Захід". Це угруповання наступає на Куп'янському напрямку.

Водночас, як сказав експерт, росіяни з Курської області перекидають близько 5 тисяч мобілізованих, щоб поповнити 2-гу мотострілецьку дивізію

"Ну, краще нікого нікуди не перекидати і поповнювати за місцем частини і підрозділи, щоб не возити туди-сюди техніку і особовий склад. Я не знаю, кого і навіщо росіяни намагаються ввести в оману. Я так розумію, що це елемент якоїсь оперативної гри з боку російського командування. Це чистої води ідіотство якесь", — сказав Машовець.

Костянтин Машовець про дії ЗС РФ біля Харкова та Куп'янська

Нагадаємо, 5 січня ЗМІ писали, що ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом у середині січня. За словами журналістів, що цілями нещодавніх повітряних атак окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається "як підготовка до широкомасштабного наступу в найближчі тижні".

Пізніше голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що російські війська планують концентрувати сили для просування на Куп'янському напрямку. За його словами, на Заході можуть не розділяти Куп'янський, Харків і Слобожанський напрямки.