Знову активізувалися у Харківській області: у ЗСУ розповіли про наступ ЗС РФ (відео)

На Лиманському напрямку кількість ворожих атак повертається до того рівня, який був до погіршення погодних умов, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Збройні сили Російської Федерації атакують поблизу Синьківки у Харківській області. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час телемарафону.

"Так, поблизу населеного пункту Синьківка, де тривають бої, де вчора наші захисники відбили 5 атак", — сказав Володимир Фітьо.

Він зазначив, що ворог наступає однією і тією самою дорогою за допомогою танків, БМП, піхоти, проте українські бійці знищують окупантів. Зокрема, на цьому напрямку виникла "стоянка" спаленої ворожої техніки, тому ЗСУ надалі спостерігатимуть, чи противник буде продовжувати наступати.

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"З точки зору військової знаючи, що тебе там знищать і пускати людей в цю атаку… Мабуть, для російського командування звично так робити. В принципі хай цю тенденцію продовжують", — розповів він.

Українські військові відбили шість російських атак біля Тернів та Веселого на Лиманському напрямку. Також росіяни завдали чотири авіаудари, застосували 16 дронів-камікадзе, 475 артобстрілів. Натомість ЗСУ ліквідували 141 солдата РФ та декількох полонили. Окрім цього, було знищено 50 одиниць військової техніки, а саме 4 танки, 4 БМП, 3 БТР.

Зі слів Володимира Фітьо, ця знищена техніка може свідчити про те, що противник знову активізувався, а кількість атак повертається до того рівня, який був до похолодання. Проте ворог не досяг якихось успіхів на цьому напрямку.

"Тож наші захисники знаходяться в активній обороні, що дає їм переходити як до атакувальних дій, так і покращувати своє тактичне становище", — наголосив він.

Окремі він розповів, що ВПК Росії продовжує працювати, у противника є велика кількість техніки, яка перебуває на зберіганні. Крім цього, росіяни бережуть техніку на відміну від людського ресурсу.

Нагадаємо, 9 січня начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що противник не має успіху на Куп'янському напрямку. З його слів, тривожних "дзвіночків" для Харкова немає.

Того ж дня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що над утриманням та підвищенням обороноздатності регіону робота щодня триває. Він зазначив, що протягом тижня було зафіксоване знищення штурмів ворога на Куп'янському напрямку.