Чи є загроза для Харкова? Про що говорять останні переміщення росіян уздовж лінії фронту

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У продовження теми "наступ на Харків"

Як з’ясувалося, обсяг та райони розгортання підрозділів зі складу 11-го армійського корпусу (АК) противника, переміщених з території тимчасово окупованої Луганської області, зі складу УВ "Запад" до складу угрупування військ (УВ) прикриття кордону (тобто УВ "Брянск", "Курск" та "Белгород"), жодним чином не свідчать про форсування противником процесу під назвою "оперативне розгортання ударного угрупування військ", а саме.

До складу УВ "Белгород" (тобто, власне на Харківському напрямку) переміщено:

один танковий батальйон (тб) зі складу 11-го танкового полку (тп) 18-ї мотострілецької дивізії (мсд) – район зосередження с. Ржевка;

один гаубичний артилерійський дивізіон зі складу 7-го окремого мотострілецького полку (омсп) 11-го АК.

До складу УВ "Брянск" (це, взагалі, Чернігівський напрямок):

один мотострілецький батальйон (мсб) 79-го мотострілецького полку (мсп) 18-ї мсд – район зосередження с. Сушани;

танковий батальйон 7-го омсп та гаубичну артилерійську батарею (габатр) 11-го тп – район зосередження с. Старая Погощь.

До складу УВ "Курск" (це, по напрямку на Суми):

танковий батальйон 11-го тп 18-ї мсд – район зосередження с. Ольховка;

дві гаубичних артилерійських батареї (габатр) 11-го тп 18-ї мсд – район зосередження с. Ольховка.

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Таким чином, поки стверджувати про підготовку противником якогось "масштабного наступу на Харків" я не бачу особливих підстав. Ба більше, як на мене, ми маємо справу із процесом "зворотного" характеру. Противник підсилює свої угрупування військ у північно-східному прикордонні через побоювання (очікування) активних\наступальних дій саме ЗСУ.

Очевидно, в російському ГШ та Кремлі зі всією серйозністю віднеслись до висловлювань низки посадових осіб військово-політичного керівництва України щодо доцільності перенесення бойових дій, власне, на територію самої РФ.

У період, коли по болотяних "городам и весям" проплачені активісти збирають "подписи за Путина", будь-які активні\наступальні дії ЗСУ (нехай навіть силами РДК та ЛСР) вже на теренах самої Росії, ну явно – "не в жилу" Кремлю.

З цією інформацією достатньо логічно корелюють й інші факти, зокрема:

наявність у російському прикордонні розгорнутого досить значного угрупування російських сил спеціальних операцій (ССО), включно "кращих з кращих";

досить об’ємне угрупування федеральної служби військ національної гвардії РФ (ФСВНГ) "Росгвардия" також "околачивается" у цих же районах;

дуже ретельне відстежування російською розвідкою (я би навіть сказав, "болезненная заинтересованность") щодо місця знаходження та переміщення підрозділів РДК, ЛСР, "Сибирского батальона" і їм подібних.

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