Есть ли угроза для Харькова? О чем говорят последние перемещения россиян вдоль линии фронта

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В продолжение темы "наступление на Харьков"

Как выяснилось, объем и районы развертывания подразделений из состава 11-го армейского корпуса (АК) противника, перемещенных с территории временно оккупированной Луганской области, из состава УВ "Запад" в состав группировки войск (ГВ) прикрытия границы (то есть ГВ "Брянск", "Курск" и "Белгород"), никоим образом не свидетельствуют о форсировании противником процесса под названием "оперативное развертывание ударной группировки войск", а именно.

В состав ГВ "Белгород" (то есть, собственно на Харьковском направлении) перемещено:

один танковый батальон (тб) из состава 11-го танкового полка (тп) 18-й мотострелковой дивизии (мсд) — район сосредоточения с.Ржевка;

один гаубичный артиллерийский дивизион из состава 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп) 11-го АК.

В состав ГВ "Брянск" (это, вообще, Черниговское направление):

один мотострелковый батальон (мсб) 79-го мотострелкового полка (мсп) 18-й мсд — район сосредоточения с.Сушаны;

танковый батальон 7-го омсп и гаубичную артиллерийскую батарею (габатр) 11-го тп — район сосредоточения с.Старая Погощь.

В состав ГВ "Курск" (это, по направлению на Сумы):

танковый батальон 11-го тп 18-й мсд — район сосредоточения с.Ольховка;

две гаубичных артиллерийских батареи (габатр) 11-го тп 18-й мсд — район сосредоточения с.Ольховка.

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Таким образом, пока утверждать о подготовке противником какого-то "масштабного наступления на Харьков" я не вижу особых оснований. Более того, как по мне, мы имеем дело с процессом "обратного" характера. Противник усиливает свои группировки войск в северо-восточном приграничье из-за опасений (ожидания) активных\наступательных действий именно ВСУ.

Очевидно, в российском ГШ и Кремле со всей серьезностью отнеслись к высказываниям ряда должностных лиц военно-политического руководства Украины о целесообразности переноса боевых действий, собственно, на территорию самой РФ.

В период, когда по болотным "городам и весям" проплаченные активисты собирают "подписи за Путина", любые активные\наступательные действия ВСУ (пусть даже силами РДК и ЛСР) уже на территории самой России, ну явно — "не в жилу" Кремлю.

С этой информацией достаточно логично коррелируют и другие факты, в частности:

наличие в российском приграничье развернутой довольно значительной группировки российских сил специальных операций (ССО), включая "лучших из лучших";

достаточно объемная группировка федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ) "Россгвардия" также "околачивается" в этих же районах;

очень тщательное отслеживание российской разведкой (я бы даже сказал, "болезненная заинтересованность") места нахождения и перемещения подразделений РДК, ЛСР, "Сибирского батальона" и им подобных.

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