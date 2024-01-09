ЗС РФ відновили штурми: Синєгубов розповів про бої біля Куп'янська

Російські військові намагалися захопити деякі території населеного пункту Синьківка, проте українські бійці відбили ворожі спроби, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Збройні сили Російської Федерації поновили штурмові атаки на Куп'янському напрямку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час телемарафону.

Він зазначив, що щодня йде робота над утриманням та підвищенням обороноздатності Харківської області, аби українські військові були максимально ефективними на полі бою. Зі слів Синєгубова, протягом останнього тижня на Куп'янському напрямку було зафіксоване зниження штурмових дій російських військових через погіршення погодних умов.

Крім цього, це противник сповільнився через те, що Збройні сили України завдали окупантам серйозного ураження в особовому складі та військовій техніці. В результаті чого російських військових потрібно проводити відновлення.

"Однак, сьогодні штурмові дії вже там (Куп'янський напрямок, — ред.) відповідно поновилися", — сказав Олег Синєгубов.

З його слів, вранці українські бійці відбивали спроби російської армії захопити певні території населеного пункту Синьківка. Проте противник не має успіхи, оскільки штурмові атаки йдуть хвилями, що є абсолютно спрогнозованим, а тому українські бійці до цього готові.

Нагадаємо, 8 січня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявив, що на території Бєлгородської області перебуває близько 12 тисяч окупантів, що є недостатньою кількістю для наступу на Харків.

Того ж дня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ворог продовжує активні наступальні операції в Куп'янському лісі. З його слів, ситуація під Куп'янськом залишається складною.