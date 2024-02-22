ВСУ отбили позиции возле Авдеевки и пленили оккупантов: как изменилась ситуация на фронте (видео)

На Авдеевском направлении украинские военные укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями и создают новые огневые позиции, рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Вооруженные силы Украины отбили несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениям. Кроме этого, украинские бойцы взяли в плен более десяти российских военных. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий во время телемарафона 22 февраля.

Он отметил, что сейчас самой горячей точкой является Марьинское направление. За сутки оккупанты при поддержке авиации 31 раз пытались прорвать оборону украинских бойцов в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области.

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Также горячо на Авдеевском направлении, где 21 февраля ВСУ отбили семь атак ВС РФ в районах сел Орловка, Северное, Первомайское и Невельское. В целом на Марьинское и Авдеевское направления приходится наибольшее количество авиационных, артиллерийских ударов и атак дронов-камикадзе.

"И на Авдеевском, и на Марьинском направлениях наши воины вчера восстановили по несколько позиций, и именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов", — сообщил он.

Дмитрий Лиховий рассказал, что за четыре месяца операций в Авдеевке общие потери ВС РФ составили более 47 тысяч военных. После таких потерь нужна перегруппировка, однако враг имеет определенные резервы. Оккупанты подтягивают новые резервы и пытаются штурмовать при поддержке авиации в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов.

Зато ВСУ укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции. По словам Лиховия, идут сложные бои. Украинские бойцы восстанавливают позиции, россияне попадают в плен, что свидетельствует о наличии близкого боевого столкновения.

Он добавил, что оккупанты пытаются наступать, но не имеют достаточно ресурсов для этого, однако несмотря на это оккупанты используют "другие" войска, чем те, которые участвовали в наступлении на Авдеевку.

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Напомним, 22 февраля представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что в Авдеевке нельзя точно посчитать потери ВС РФ. По его словам, количество ликвидированных оккупантов может быть выше, чем официально сообщил Генштаб ВСУ.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым большим достижением России за последние девять месяцев войны является захват Авдеевки Донецкой области. Он подчеркнул, что последний год для страны был самым сложным.