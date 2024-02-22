"Втрачали надію": Подоляк висловився про можливість переговорів із РФ через 2 роки війни

За словами радника глави ОП, подвиг українських військових розгромив репутацію російських окупантів. Бійці ЗСУ показали, що можна воювати ефективно навіть проти такого ворога.

Related video

Тільки готовність захищати себе дає справжній шанс і надію, а все інше — завжди пряма дорога до великих трагедій. Таку думку у своєму Telegram-каналі озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, минуло вже майже два роки з початку повномасштабної війни, які доводять правоту України. Київ відмовився здаватися "за три дні", "за сім днів" і мав у цьому рацію.

"Тепер ми знаємо самі і можемо з фактами довести іншим, що ми не маємо також жодного резону капітулювати в майбутньому (капітулювати — це значить вести "перемовини" на умовах РФ, бо РФ — це взагалі не про перемовини, а лише про насильство). Завдяки подвигу Сил оборони вже очевидно, що проти РФ можна воювати ефективно, і тому сьогодні наше становище виглядає незрівнянно кращим порівняно з кожним моментом, коли Україну намагалися списати з рахунків", — написав Михайло Подоляк.

Важливо

"Не так райдужно": війна в Україні перетворюється для росіян на трагедію, — Подоляк

Окремо радник глави ОП додав, що українським захисникам уже вдалося повернути під свій контроль величезну територію, а репутацію російської "військової непереможності" і зовсім було знищено разом із сотнями тисяч бійців.

Союзники тим часом постачають на поле бою дедалі потужнішу та складнішу військову техніку, яка допомагає здобувати перемоги на полі бою. Також Україна розвиває власне військове виробництво, тому удари в тилу Росії посилилися.

Що стосується Чорноморського флоту, то його фактично було розгромлено, а аграрний експорт завдяки цьому відновився.

"У моменти смутку згадайте кожен із тих днів, коли втрачали надію, і що Україна цю надію вам щоразу повертала. У будь-якому разі немає жодного шансу гарантувати безпечне майбутнє без розгрому агресивних можливостей Росії..." — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував чутки про прохання Володимира Путіна заморозити війну в Україні. За його словами, противник шукає можливості тимчасово зупинити протистояння, щоб перебудувати свою економіку, зробити свою політичну систему більш жорсткою.