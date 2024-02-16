"Ми не хочемо програти": у Зеленського прокоментували чутки про прохання Путіна заморозити війну

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, росіяни шукають можливість заморозити конфлікт, щоб перебудувати свою економіку, зробити свою політичну систему більш жорсткою.

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Президент РФ Володимир Путін не хоче справжніх переговорів з Україною. Кремль не хоче програвати війну, а для цього йому треба залишити під своїм контролем окуповані території. Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія не хоче жодних переговорів. Це і Путін каже, і Лавров каже. Вони істерично кажуть: "А давайте так, ми не хочемо програти цю війну. А не програти цю війну ми можемо тільки якщо ви нам залишите територію України", — сказав Подоляк.

За його словами, росіяни шукають можливість заморозити конфлікт, щоб перебудувати свою економіку, зробити свою політичну систему більш жорсткою. Також РФ хоче побудувати спільні виробництва з КНДР і своїми партнерами, вкластися в інформаційну роботу в країнах Європі.

Подоляк заявив, що Кремль не відмовлятиметься від війни. А пауза росіянам потрібна для того, щоб зафіксувати "непрограш" і не нести відповідальність за воєнні злочини в Україні.

Крім того, як зазначив радник глав ОП, Росія не хоче виплачувати компенсації за війну. Ба більше, Кремль усе ще хоче влаштувати "внутрішній переворот" в Україні.

Михайло Подоляк про переговори з РФ (дивитися з 14:18)

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Путін пропонував США заморозити війну в Україні, але переговори не увінчалися успіхом. Джерело в Сполучених Штатах у коментарі виданню заперечило будь-які офіційні контакти з Кремлем і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах "за спиною" у Києва. Однак, за його словами, між росіянами "не в уряді", ймовірно, були неофіційні розмови.