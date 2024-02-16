"Мы не хотим проиграть": у Зеленского прокомментировали слухи о просьбе Путина заморозить войну

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне ищут возможность заморозить конфликт, чтобы перестроить свою экономику, сделать свою политическую систему более жесткой.

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Президент РФ Владимир Путин не хочет настоящих переговоров с Украиной. Кремль не хочет проигрывать войну, а для этого ему надо оставить под своим контролем оккупированные территории. Об этом в интервью "24 каналу" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия не хочет никаких переговоров. Это и Путин говорит, и Лавров говорит. Они истерично говорят: "А давайте так, мы не хотим проиграть эту войну. А не проиграть эту войну мы можем только если вы нам оставите территорию Украины", — сказал Подоляк.

По его словам, россияне ищут возможность заморозить конфликт, чтобы перестроить свою экономику, сделать свою политическую систему более жесткой. Также РФ хочет построить совместные производства с КНДР и своими партнерами, вложиться в информационную работу в странах Европе.

Подоляк заявил, что Кремль не отказываться от войны. А пауза россиянам нужна для того, чтобы зафиксировать "непроигрыш" и не нести ответственность за военные преступления в Украине.

Кроме того, как отметил советник глав ОП, Россия не хочет выплачивать компенсации за войну. Более того, Кремль все еще хочет устроить "внутренний переворот" в Украине.

Михаил Подоляк о переговорах с РФ (смотреть с 14:18)

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Путин предлагал США заморозить войну в Украине, но переговоры не увенчались успехом. Источник в Соединенных Штатах в комментарии изданию отрицал любые официальные контакты с Кремлем и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах "за спиной" у Киева. Однако, по его словам, между россиянами "не в правительстве", вероятно, были неофициальные разговоры.