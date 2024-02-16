"Не так райдужно": війна в Україні перетворюється для росіян на трагедію, — Подоляк

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, президент РФ Володимир Путін не платить жодної ціни за війну з Україною. Ба більше, навіть має певну прибутковість. Але звичайні росіяни страждають.

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Війна з Україною стає трагедією для простих росіян, попри те, що людського ресурсу у Кремля ще багато. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк "24 каналу".

За його словами, президент РФ Володимир Путін не платить жодної ціни за війну з Україною. Ба більше, навіть має певну прибутковість. Але звичайні росіяни страждають.

"Вони не усвідомлюють, що ця трагедія безпосередньо пов'язана з політичною системою, в якій вони живуть. Але вони поступово починають проявляти свої агресивні внутрішньополітичні наміри", — зазначив Подоляк.

За його словами, щоб росіяни сильніше відчули наслідки війни, необхідно, щоб більше російських солдатів загинуло.

"Ще раз наголошую — для еліти не має значення ціна війни. 300 тисяч, 500 тисяч, 1 мільйон. Це їх не стосується. Вони вважають російське населення трудовими рабами, яких можна використовувати. Хочуть зменшувати соціальні витрати на цих рабів. Хочуть зменшувати комфортність життя", — сказав Подоляк.

За словами радника глави ОП, росіяни повертаються в умови мінімального комфорту і максимальних обмежень. Вони не можуть існувати інакше, окрім як у такому типі країни.

Подоляк заявив, що вплинути на середньостатистичного росіянина можна кількістю жертв війни.

"Не 1 тисяча на день, а 5 — 10 тисяч. А для цього якраз потрібні відповідні фундаментальні високотехнологічні рішення", — сказав він.

За його словами, потрібно більше далекобійних ракет, дронів, авіації та РЕБ.

"Досі немає авіації. І, до речі, це суттєво впливає на перебіг подій по лінії фронту. Тому що Росія сьогодні дуже активно використовує тактичну авіацію, штурмові вертольоти, керовані авіаційні бомби. Вона використовує ці елементи — і має перевагу на лінії фронту", — сказав він.

Подоляк зазначив, що якщо Україна отримає авіацію, то атак зі знищенням великої кількості супротивників стане більше.

Михайло Подоляк про ресурси РФ і росіян (дивитися з 14:17)

Нагадаємо, що в Російській Федерації показали модифіковані безпілотні літальні апарати "Ланцет". Новий БПЛА призначений для групового удару. З цією метою було розроблено пускову установку на кілька дронів. Є також індивідуальний пусковий контейнер.