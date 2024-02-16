"Не так радужно": война в Украине превращается для россиян в трагедию, — Подоляк

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, президент РФ Владимир Путин не платит никакой цены за войну с Украиной. Более того, даже имеет определенную доходность. Но обычные россияне страдают.

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Война с Украиной становится трагедией для простых россиян, несмотря на то, что человеческого ресурса у Кремля еще много. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк "24 каналу".

По его словам, президент РФ Владимир Путин не платит никакой цены за войну с Украиной. Более того, даже имеет определенную доходность. Но обычные россияне страдают.

"Они не осознают, что эта трагедия напрямую связана с политической системой, в которой они живут. Но они постепенно начинают проявлять свои агрессивные внутриполитические намерения", — отметил Подоляк.

По его словам, чтобы россияне сильнее почувствовали последствия войны, необходимо, чтобы больше российских солдат погибло.

"Еще раз подчеркиваю – для элиты не имеет значения цена войны. 300 тысяч, 500 тысяч, 1 миллион. Это их не касается. Они считают российское население трудовыми рабами, которых можно использовать. Хотят уменьшать социальные расходы на этих рабов. Хотят уменьшать комфортность жизни", — сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, россияне возвращаются в условия минимального комфорта и максимальных ограничений. Они не могут существовать иначе, кроме как в таком типе страны.

Подоляк заявил, что повлиять на среднестатистического россиянина можно количеством жертв войны.

"Не 1 тысяча в день, а 5 – 10 тысяч. А для этого как раз нужны соответствующие фундаментальные высокотехнологичные решения", — сказал он.

По его словам, нужно больше дальнобойных ракет, дронов, авиации и РЭБ.

"До сих пор нет авиации. И, кстати, это существенно влияет на ход событий по линии фронта. Потому что Россия сегодня очень активно использует тактическую авиацию, штурмовые вертолеты, управляемые авиационные бомбы. Она использует эти элементы – и имеет преимущество на линии фронта", — сказал он.

Подоляк отметил, что если Украина получит авиацию, то атак с уничтожением большого количества противников станет больше.

Михаил Подоляк о ресурсах РФ и россиянах (смотреть с 14:17)

Напомним, что в Российской Федерации показали модифицированные беспилотные летательные аппараты "Ланцет". Новый БПЛА предназначен для нанесения группового удара. С этой целью была разработана пусковая установка на несколько дронов. Есть также индивидуальный пусковой контейнер.