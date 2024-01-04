Призначений для групового удару: у РФ розповіли про нову модифікацію БПЛА "Ланцет" (відео)

За словами розробника Олександра Захарова, з модифікованими дроном-каміказдами "практично неможливо буде боротися".

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У Російській Федерації показали модифіковані безпілотні літальні апарати "Ланцет". Відповідний сюжет транслювався на російському телеканалі "Россия 1".

Повідомляється, що новий БПЛА призначений для нанесення групового удару. З цією метою було розроблено пускову установку на кілька дронів. Є також індивідуальний пусковий контейнер.

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"Вилетівши з контейнера, "Ланцет" розправляє крила і прямує до цілі. З таких контейнерів можна легко вибудовувати комбінацію для залпового вогню", — йдеться в сюжеті.

Головний конструктор групи компаній Zala Aero Олександр Захаров заявив, що з модифікованими БПЛА "практично неможливо буде боротися". За його словами, дрон уже пройшов серію бойових експериментів саме на рівні повністю автоматичного застосування.

"Новий Ланцет має вписатися в концепцію мережецентричної війни, коли рій дронів-камікадзе об'єднується нейромережею в єдиний загін. Наприклад, якщо один безпілотник знаходить групову мету, про неї вже знають всі інші.", — стверджують на російському телебаченні.

У РФ показали нову модифікацію БПЛА "Ланцет"

Нагадаємо, за даними Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS) від 19 грудня, російський безпілотник "Ланцет-3" виготовлено із застосуванням деталей, вироблених у США, Швейцарії та Чехії. Єдиним компонентом, виробленим російською компанією, було джерело живлення дрона.

Раніше, 6 грудня, розслідувачі OSINT-агентства Molfar опублікували детальні карти, на яких позначено цехи з виробництва баражувальних боєприпасів "Ланцет" ЗС РФ. Як виявилося, росіяни сховали цехи з випуску "Ланцетів" за 1300 км від України в місті Іжевську.