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Діджитал Російсько-українська війна

Не зовсім російський: дрон "Ланцет-3" Росія виробляє з іноземних деталей, — ISIS

дрон, безпілотник, ланцет
Фото: militaryarms | Для виробництва популярних серед ЗС РФ дронів "Ланцет" Росія використовує багато зарубіжних компонентів

Зокрема, безпілотник має аналітичні модулі, двигун, деталі зв'язку, телеметрії та наведення виробництва західних країн.

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Інститут науки і міжнародної безпеки (ISIS) провів аналіз відкритих джерел та інформації з Інтернету, виявивши кілька західних компонентів, які використовуються в російському безпілотнику-камікадзе "Ланцет-3". Інформацію про дослідження розміщено на офіційному сайті установи.

Під час дослідження співробітниками інституту документів, що перебувають у відкритому доступі, стало відомо, що російський безпілотник "Ланцет-3" виготовлено із застосуванням деталей, вироблених у США, Швейцарії та Чехії. Єдиним компонентом, виробленим російською компанією, було джерело живлення безпілотника, хоча раніше компанія-розробник ZALA-Aero стверджує, що вона є виробником планера і камери для дрона.

Серед західних продуктів, виявлених у безпілотнику, були також аналітичні модулі, двигун, а також деталі, які використовуються в компонентах зв'язку, телеметрії та наведення. Крім того, аналітичні можливості штучного інтелекту та обробки зображень "Ланцет-3" забезпечує модуль Jetson, виробленим американською компанією NVIDIA, який використовує програмне забезпечення NVIDIA. Це дає змогу безпілотній системі автономно шукати і відстежувати певні об'єкти поодинці або групами. Дрон також оснащений модулем наведення і навігації U-Blox, який містить передові засоби захисту від перешкод і спуфінгу, які ефективно справляються з українськими засобами радіоелектронної боротьби.

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Російський безпілотник "Ланцет-3" виготовлений із застосуванням деталей, вироблених у США, Швейцарії та Чехії
Фото: Скриншот

Фахівці ISIS стверджують, що західні компоненти дають змогу безпілотнику "Ланцет-3" мати розширені можливості з наведення на ціль, яких він не мав би в іншому разі. Крім того, іноземні компоненти дають змогу російським безпілотникам більш ефективно вражати системи оборони України.

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Західні компоненти дають змогу безпілотнику "Ланцет-3" мати розширені можливості з наведення на ціль

Однак не тільки дрон "Ланцет-3" росіяни забезпечили імпортними деталями. Компоненти із зарубіжних країн знайшли також в інших безпілотних системах, які використовують російські військові. Швейцарські GPS-системи U-Blox, що володіють розширеними можливостями по боротьбі з перешкодами й спуфінгом, були виявлені в "Орлан-10" і "Шахед-136". Американські модулі розробки ШІ NVIDIA, використовувані як внутрішня аналітична система, були затребувані компанією Albatross LLC для використання в розвідувальному безпілотнику Albatross M5.

У своєму дослідженні ISIS резюмує, що важливо, щоб західні виробники та дистриб'ютори проявляли пильність і звертали увагу на кінцевих користувачів своєї продукції, щоб запобігти її використанню проти України. Західні компанії також повинні прийняти добровільні обмеження, спростити свої ланцюги поставок і продавати критично важливі деталі безпосередньо, щоб поліпшити контроль і запобігти незаконному використанню. Крім того, необхідно унеможливити експорт таких деталей до Китаю, щоб запобігти їхньому використанню в російських безпілотних системах. Ці заходи сприятимуть захисту інтересів України та зміцненню безпеки в галузі безпілотних систем.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російські "Ланцети" та "Орлани" майже на 70% складаються з іноземних компонентів. За словами Андрія Єрмака, санкційна група дослідила три безпілотники різних видів, якими росіяни б'ють по Україні, і виявила в них велику кількість компонентів, виготовлених західними компаніями.

Крім того, в ОП склали список виробників БПЛА "Ланцет", які уникли санкцій. Санкцій уникли дев'ять компаній і 15 фізичних осіб, причетних до випуску БПЛА "Ланцет". Тому Росія має можливість безперешкодно нарощувати випуск дронів.