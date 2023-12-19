Не совсем русский: дрон "Ланцет-3" Россия производит из иностранных деталей, — ISIS

В частности, беспилотник имеет аналитические модули, двигатель, детали связи, телеметрии и наведения производства западных стран.

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Институт науки и международной безопасности (ISIS) провел анализ открытых источников и информации из Интернета, выявив несколько западных компонентов, которые используются в российском беспилотнике-камикадзе "Ланцет-3". Информация об исследовании размещена на официальном сайте учреждения.

Во время исследования сотрудниками института находящихся в открытом доступе документов стало известно, что российский беспилотник "Ланцет-3" изготовлен с применением деталей, произведенных в США, Швейцарии и Чехии. Единственным компонентом, произведенным российской компанией, являлся источник питания беспилотника, хотя ранее компания-разработчик ZALA-Aero утверждает, что она является производителем планера и камеры для дрона.

Среди западных продуктов, обнаруженных в беспилотнике, были также аналитические модули, двигатель, а также детали, используемые в компонентах связи, телеметрии и наведения. Кроме того аналитические возможности искусственного интеллекта и обработки изображений "Ланцет-3" обеспечивает модуль Jetson, произведенным американской компанией NVIDIA и использующим программное обеспечение NVIDIA. Это позволяет беспилотной системе автономно искать и отслеживать определенные объекты в одиночку или группами. Дрон также оснащен модулем наведения и навигации U-Blox, который содержит передовые средства защиты от помех и спуфинга, которые эффективно справляются с украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Российский беспилотник "Ланцет-3" изготовлен с применением деталей, произведенных в США, Швейцарии и Чехии Фото: Скриншот

Специалисты ISIS утверждают, что западные компоненты позволяют беспилотнику "Ланцет-3" иметь расширенные возможности по наведению на цель, которыми он не обладал бы в противном случае. Кроме того иностранные компоненты позволяют российским беспилотникам более эффективно поражать системы обороны Украины.

Западные компоненты позволяют беспилотнику "Ланцет-3" иметь расширенные возможности по наведению на цель

Однако не только дрон "Ланцет-3" россияне снабдили импортными деталями. Компоненты из зарубежных стран нашли также в в других беспилотных системах, используемых российскими военными. Швейцарские GPS-системы U-Blox, обладающие расширенными возможностями по борьбе с помехами и спуфингом, были обнаружены в "Орлан-10" и "Шахед-136". Американские модули разработки ИИ NVIDIA, используемые в качестве внутренней аналитической системы, были востребованы компанией Albatross LLC для использования в разведывательном беспилотнике Albatross M5.

В своем исследование ISIS резюмирует, что важно, чтобы западные производители и дистрибьюторы проявляли бдительность и обращали внимание на конечных пользователей своей продукции, чтобы предотвратить ее использование против Украины. Западные компании также должны принять добровольные ограничения, упростить свои цепи поставок и продавать критически важные детали напрямую, чтобы улучшить контроль и предотвратить незаконное использование. Кроме того, необходимо исключить экспорт таких деталей в Китай, чтобы предотвратить их использование в российских беспилотных системах. Эти меры будут способствовать защите интересов Украины и укреплению безопасности в области беспилотных систем.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские "Ланцеты" и "Орланы" почти на 70% состоят из иностранных компонентов. По словам Андрея Ермака, санкционная группа исследовала три беспилотника разных видов, которыми россияне бьют по Украине и обнаружила в них большое количество компонентов, изготовленных западными компаниями.

Кроме того в ОП составили список производителей БПЛА "Ланцет", избежавших санкций. Санкций избежали девять компаний и 15 физических лиц, причастных к выпуску БПЛА "Ланцет". Поэтому Россия имеет возможность беспрепятственно наращивать выпуск дронов.