Вільно працюють: в ОП склали список виробників БПЛА "Ланцет", які уникли санкцій, — ЗМІ

Санкцій уникли дев'ять компаній та 15 фізичних осіб, причетних до випуску БПЛА "Ланцет". Через це Росія має можливість безперешкодно нарощувати випуск дронів.

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Міжнародна комісія Єрмака-Макфола виявила групу виробників російського баражуючого боєприпасу "Ланцет", які досі не потрапили під санкції України, ЄС, США та інших партнерів з антипутінської коаліції. Крім того, є проблема й з персональними санкціями, ідеться у дослідженні. Комісія опублікувала звіт, про який розповіли на порталі Liga.Новини.

Вказується, що портал отримав доступ до спеціального звіту комісії щодо БПЛА "Ланцет". Звіт не публікується, лише коротко переказується його основний зміст. Наприклад, те, що дев'ять компаній, дотичних до випуску "Ланцетів", зовсім не потрапили під санкції — навіть України. Назви цих компаній автори статті не вказують.

Деталізується інформація щодо компаній, про причетність яких до випуску дронів вже відомо.

ZALA AERO — компанія, яка займається випуском дронів "Ланцет", нагадує портал. Основу компанії складає ТОВ "ЦСТ". При цьому ТОВ "ЦСТ" на 50,85% володіє головний конструктор Олександр Захаров і на 49,15 % — АТ "Концерн "Калашніков", який своєю чергою входить до російської Державної корпорації "Ростєх".

Ситуація виглядає наступним чином:

ТОВ "ЦСТ" санкції наклали Україна, ЄС, Британія та Австралія;

ZALA AERO — лише Швейцарія;

АТ "Концерн "Калашніков" — усі країни (України, ЄС, Британія, Австралія, США, Канада, Японія, Швейцарія, Нова Зеландія).

Ще одна компанія — "Аероскан" — є постачальником для виробництва "Ланцетів": займається аерофотозйомкою, повітряним лазерним скануванням, дистанційним зондуванням поверхні землі. ТОВ "Аероскан" належить сину головного конструктора — Микиті Захарову, вказується у звіті. Санкції накладені лише Україною.

Що ж до персональних санкцій, то їх накладено лише на головного конструктора Олександра Захарова, ідеться у звіті. Однак забули про його дружину (співвласницю ТОВ "ЦСТ) та молодшого сина (є аспірантом Інституту ООН з питань роззброєння і представляв "Ланцети" на виставці зброї). Загалом забули про 15 кандидатів на санкції, наголошують автори дослідження.

У висновку комісії Єрмака-Макфола зазначено, що ненакладання санкцій на компанії та окремих громадян, які причетні до випуску зброї для ЗС РФ, дає можливість росіянам будувати нове військове спорядження: "Дозволяє вільно постачати комплектовання для виробництва БпЛА та збільшувати масштаби виробництва".

Зазначимо, у березні 2023 року українські експерти дослідили конструкцію баражуючого боєприпасу "Ланцет". При цьому виявили, що у ньому використано складники, які випускаються закордонними компаніями:

модуль Jetson TX2 від компанії NVIDIA — компанія спеціалізується на графічних процесорах;

модуль програмованої логіки SoC Xilinx Zynq від компанії Xilinx, яка належить компанії AMD — виробника чіпів.

"Ланцет" — безпілотний баражуючий боєприпас, який використовують ЗС РФ. Пристрій випускається у двох версіях: одна важить 12 кг, друга — 5 кг. Для наведення на ціль використовують БПЛА "Орлан" і збити його досить складно. Вартість одного пристрою — близько 3 млн руб.

Нагадуємо, військовий фахівець Сергій Бескрестнов розповів про те, чим небезпечний російський дрон "Ланцет". З його слів, це точна зброя, яка завдає значної шкоди. Однак зараз українські спеціалісти працюють над засобами протидії цьому пристрою. Тим часом як бійці ЗСУ навчились протидіяти цим БПЛА: для цього використовують макети, які вводять в оману дронів-розвідників.