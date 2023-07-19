Росія нарощує випуск "Ланцетів": хто застосовує ці дрони і як із ними боротися

Російські БПЛА "Ланцет" є великою загрозою на полі бою, але й у них є недоліки.

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Дрони "Ланцет" у зоні бойових дій проти України застосовують не тільки ЗС РФ, а й спецпризначенці та навіть найманці ПВК "Вагнер". Про це пише інтернет-портал "Мілітарний".

Хто і як запускає дрони "Ланцет"

Боєприпас, що баражує, вперше представили на військовій виставці 2019 року, а перші застосували 2021 року в провінції Ідлеб (Сирія). Там "Ланцет" знищив, наприклад, рухомий пікап і кулеметну точку. Тоді його використовували російські військові з центрів спеціального призначення "Сенеж" і "Кубинка-2".

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну використання "Ланцета" з боку військових набуло масового характеру. Цей безпілотник перебував на озброєнні у спецпризначенців Головного управління Генштабу ЗС РФ, 76-ї та 98-1 дивізій ПДВ, підрозділу Каскад 1 армійського корпусу ЗС РФ. Їх також постачали найманцям ПВК "Вагнер", коли ті намагалися захопити Бахмут.

Росіяни застосовують "Ланцет" у парі з розвідувальним безпілотником ZALA 421-16Е2. Дрон шукає ціль у заданому квадраті, а потім оператори запускають за цими координатами "Ланцет". Останній може тільки дорозвідати ціль у польоті та пікірувати її. Поки дрон, що баражує, "працює" над ціллю, його весь час контролює "напарник". ZALA 421-16Е2 моніторить ситуацію, оскільки останні метри до цілі "Ланцет" проходить уже не під контролем оператора.

Йому заважають радіоперешкоди, а також об'єкти на кшталт будівель чи дерев, що відокремлюють безпілотник від станції управління. Тому "Ланцет" і потребує підстрахування з боку дрона-розвідника, який, до того ж фіксує результат атаки.

Як можна протидіяти російським "Ланцетам"

Російські безпілотники бійці ЗСУ знешкоджують за допомогою макетів бойової техніки. Що більше дронів витратить противник, — то менша ймовірність, що "Ланцети" пошкодять справжню броньовану техніку. Військові кажуть, що найчастіше дрони атакують макети гаубиці 2С1 "Гвоздика", бо цей вид техніки для них "профільний".

Придушити безпілотники противника допомагають засоби РЕБ. Однак використовувати їх потрібно тільки в той проміжок часу, коли дрон перебуває ще в небі під управлінням оператора, оскільки саме в цей момент він найбільш уразливий. З цим завданням справляються українські РЕБ "Буковель" і "Нота". Дієвими в боротьбі з "Ланцетами" є і переносні зенітно-ракетні комплекси.

Нагадаємо, 16 липня в Росії представили нову версію дронів "Ланцет". Як запевняють росіяни, завдяки поліпшеній системі запуску ЗС РФ зможуть атакувати Україну цілими роями цих дронів.

Також у липні ЗМІ писали про те, що в Україні розробили новий комплекс радіоелектронної боротьби C-Vog Shield Mega, який загрожує російським "Ланцетам". Технічна новинка працює також з іншими типами бойових російських безпілотників, не даючи їм шкодити військовим і цивільному населенню.