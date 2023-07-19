Россия наращивает выпуск "Ланцетов": кто применяет эти дроны и как с ними бороться

Российские БПЛА "Ланцет" являются большой угрозой на поле боя, но и у них есть недостатки.

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Дроны "Ланцет" в зоне боевых действий против Украины применяют не только ВС РФ, но и спецназовцы и даже наемники ЧВК "Вагнер". Об этом пишет интернет-портал "Милитарный".

Кто и как запускает дроны "Ланцет"

Барражирующий боеприпас впервые представили на военной выставке в 2019 году, а первые применили в 2021 году в провинции Идлеб (Сирия). Там "Ланцет" уничтожил, к примеру, движущийся пикап и пулеметную точку. Тогда его использовали российские военные из центров специального назначения "Сенеж" и "Кубинка-2".

После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину использование "Ланцета" со стороны военных приняло массовый характер. Этот беспилотник находился на вооружении у спецназовцев Главного управления Генштаба ВС РФ, 76-й и 98-1 дивизий ВДВ, подразделение Каскад 1 армейского корпуса ВС РФ. Их также поставляли наемникам ЧВК "Вагнер", когда те пытались захватить Бахмут.

Россияне применяют "Ланцет" в паре с разведывательным беспилотником ZALA 421-16Е2. Дрон ищет цель в заданном квадрате, а потом операторы запускают по этим координатам "Ланцет". Последний может только доразведать цель в полете и пикировать ее. Пока барражирующий дрона "работает" над целью, его все время контролирует "напарник". ZALA 421-16Е2 мониторит ситуацию, так как последние метры до цели "Ланцет" проходит уже не под контролем оператора.

Ему мешают радиопомехи, а также объекты типа зданий или деревьев, которые отделяют беспилотник от станции управления. Поэтому "Ланцет" и нуждается в подстраховке со стороны дрона-разведчика, который, к тому же, фиксирует результат атаки.

Как можно противодействовать российским "Ланцетам"

Российские беспилотники бойцы ВСУ обезвреживают с помощью макетов боевой техники. Чем больше дронов израсходует противник, — тем меньше вероятность, что "Ланцеты" повредят настоящую бронированную технику. Военные говорят, что чаще всего дроны атакуют макеты гаубицы 2С1 "Гвоздика", так этот вид техники для них "профильный".

Подавить беспилотники противника помогают средства РЭБ. Однако использовать их нужно только в тот промежуток времени, когда дрон находится еще в небе под управлением оператора, так как именно в этот момент он наиболее уязвим. С этим заданием справляются украинские РЭБ "Буковель" и "Нота". Действенны в борьбе с "Ланцетами" и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Напомним, 16 июля в России представили новую версию дронов "Ланцет". Как уверяют россияне, благодаря улучшенной системе запуска ВС РФ смогут атаковать Украину целыми роями этих дронов.

Также в июле СМИ писали о том, что в Украине разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы C-Vog Shield Mega, угрожающий российским "Ланцетам". Техническая новинка работает также с другими типами боевых россйиских беспилотников, не давая им вредить военным и гражданскому населению.