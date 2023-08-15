Свободно работают: в ОП составили список производителей БПЛА "Ланцет", избежавших санкций, — СМИ

Санкций избежали девять компаний и 15 физических лиц, причастных к выпуску БПЛА "Ланцет". Поэтому Россия имеет возможность беспрепятственно наращивать выпуск дронов.

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Международная комиссия Ермака-Макфола обнаружила группу производителей российского барражирующего боеприпаса "Ланцет", которые до сих пор не попали под санкции Украины, ЕС, США и других партнеров по антипутинской коалиции. Кроме того, есть проблема и с персональными санкциями, говорится в исследовании. Комиссия опубликовала отчет, о котором рассказали на портале Liga.Новости.

Указывается, что портал получил доступ к специальному отчету комиссии по БПЛА "Ланцет". Отчет не публикуется, лишь кратко пересказывается его основное содержание. Например, то, что девять компаний, имеющих отношение к выпуску "Ланцетов", вовсе не попали под санкции — даже Украины. Названия этих компаний авторы статьи не указывают.

Детализируется информация о компаниях, о причастности которых к выпуску дронов уже известно.

ZALA AERO — компания, которая занимается выпуском дронов "Ланцет", напоминает портал. Основу компании составляет ООО "ЦСТ". При этом ООО "ЦСТ" на 50,85% владеет главный конструктор Александр Захаров и на 49,15% — АО "Концерн "Калашников", который в свою очередь входит в российскую Государственную корпорацию "Ростех".

Ситуация выглядит следующим образом:

ООО "ЦСТ" санкции наложили Украина, ЕС, Великобритания и Австралия;

ZALA AERO — только Швейцария;

АО "Концерн "Калашников" — все страны (Украина, ЕС, Великобритания, Австралия, США, Канада, Япония, Швейцария, Новая Зеландия).

Еще одна компания — "Аэроскан" — является поставщиком для производства "Ланцетов": занимается аэрофотосъемкой, воздушным лазерным сканированием, дистанционным зондированием поверхности земли. ООО "Аэроскан" принадлежит сыну главного конструктора — Никите Захарову, указывается в отчете. Санкции наложены только Украиной.

Что касается персональных санкций, то они наложены только на главного конструктора Александра Захарова, говорится в отчете. Однако забыли о его жене (совладелице ООО "ЦСТ) и младшем сыне (является аспирантом Института ООН по вопросам разоружения и представлял "Ланцеты" на выставке оружия). В общем забыли о 15 кандидатах на санкции, отмечают авторы исследования.

В заключении комиссии Ермака-Макфола указано, что неналожение санкций на компании и отдельных граждан, причастных к выпуску оружия для ВС РФ, дает возможность россиянам строить новое военное снаряжение: "Позволяет свободно поставлять комплектующие для производства БпЛА и увеличивать масштабы производства".

Отметим, в марте 2023 года украинские эксперты исследовали конструкцию барражирующего боеприпаса "Ланцет". При этом обнаружили, что в нем использованы составляющие, которые выпускаются зарубежными компаниями:

модуль Jetson TX2 от компании NVIDIA — компания специализируется на графических процессорах;

модуль программируемой логики SoC Xilinx Zynq от компании Xilinx, которая принадлежит компании AMD — производителю чипов.

"Ланцет" — беспилотный барражирующий боеприпас, который используют ВС РФ. Устройство выпускается в двух версиях: одна весит 12 кг, вторая — 5 кг. Для наведения на цель используют БПЛА "Орлан" и сбить его достаточно сложно. Стоимость одного устройства — около 3 млн руб.

Напоминаем, военный специалист Сергей Бескрестнов рассказал о том, чем опасен российский дрон "Ланцет". По его словам, это точное оружие, которое наносит значительный ущерб. Однако сейчас украинские специалисты работают над средствами противодействия этому устройству. Между тем как бойцы ВСУ научились противодействовать этим БПЛА: для этого используют макеты, которые вводят в заблуждение дронов-разведчиков.