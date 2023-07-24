"Это не супероружие": военный раскрыл, чем на самом деле опасны дроны "Ланцет" (видео)

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят значительный ущерб ВСУ, но их возможности сильно переоценивать из-за пропаганды, уверяет Сергей Бескрестнов.

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После громкого сюжета, показанного в российских новостях, жители Украины начали еще больше бояться ударных дронов "Ланцет". Военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов, больше известный под псевдонимом "Флэш", рассказал в эфире "Cуспільного", насколько они реально опасны.

Ударные беспилотники "Ланцет" достаточно новые и представляют большую опасность для Украины, пока она не разработает комплекс мер для защиты от них. По словам Сергея Флэша, сейчас много украинских команд работает над этим вопросом.

"Оружие страшное, оружие точное, наносит большой ущерб и, наверное, не проходит и дня, чтобы какой-то экипаж или военный рассчет не погиб от него", — признал специалист.

Как считает Сергей, в России действительно массово выпускают "Ланцеты", но есть интересный нюанс. На прошлой неделе российский телеканал "Россия 1" показал сюжет о масштабировании производства, и он предназначался для россиян, но и жители Украины отреагировали на него очень бурно.

"На самом деле такие вещи несут ИПСО-шный уклон (ИПСО — информационно-психологическая операция, — ред.), то есть не всегда соответствует действительности", — отметил украинский эксперт. — "Да, производство масштабируется в России, но прямо так верить российским СМИ и всему, что они показывают, как у них там целые производственные мощности это делают — не стоит. Но опасность есть".

Он добавил, что "Ланцет" позиционируется как некое интеллектуальное "супероружие", которое может часами летать в небе и выискивать цели, захватывать их и затем атаковать. На самом деле беспилотник может проводить в воздухе около 40 минут, и за это время должен нанести удар, при этом цели ищет не сам — ему передают координаты разведывательные дроны, такие как Zala, SuperCAM или "Орлан-10".

"Он не ищет, не выслеживает никого, как принято считать, просто летит и поражает цель, и в этом его отличие от Shahed", — объяснил Сергей Флэш.

Российские медиа часто демонстрируют кадры поражения украинской техники или других объектов "Ланцетами" и создается видимость гарантированных попаданий, но на самом деле оккупанты просто не распространяются о количестве промахов. Сергей Флэш привел статистику, согласно которой только треть таких дронов поражают свои цели, при этом лишь треть из них наносят значительные повреждения при взрыве.

""Ланцетов" очень много, и за счет этого они и наносят нам огневое поражение, но говорить о том, что это супероружие стопроцентно не стоит. Наша ПВО приспособилась и хорошо уничтожает "Шахеды", вы помните, какой это для нас был кошмар в первые недели, когда 100% "Шахедов" достигали целей и казалось, что решения никогда не будет. Мы адаптировались, приспособились к этому, очень быстро ищем варианты, решения", — напомнил комментатор.

"Ланцеты" сильно отстают от Shahed по дальности полета, если иранские дроны-камикадзе могут пролететь 2500 км, то российские модели — всего 40 км. Есть некоторые модификации, способные преодолеть 50-60 км, но это сложно с точки зрения управления. При этом операторы "Ланцетов" вместе со станциями держатся в тылу, что еще больше сокращает радиус действия — примерно до 25 км.

"Поэтому "Ланцеты" являются угрозой номер один для нашей артиллерии. Если для нашей пехоты и легкой техники наибольшую опасность представляют FPV, то "Ланцет" — дорогая штука, соответственно россияне их не тратят просто так, а выискивают нашу технику", — отметил Сергей Бескрестнов. — "Артиллеристы это знают, для них это головная боль".

По его словам, в первую очередь от таких БПЛА страдают гаубицы "777" и другие стационарные артиллерийские орудия. При этом "Ланцет" плохо адаптирован для атаки техники, которая перемещается, например, HIMARS.

На своей странице в Facebook Сергей Бескрестнов добавил, что украинские силы радиоэлектронной борьбы каждый день приземляют "Ланцеты", не дают дронам-разведчикам находить цели и наводиться на них, однако подходящих комплексов у ВСУ пока слишком мало. Даже в случае появления эффективных средств россияне могут перевести свои "камикадзе" на другие диапазоны частот, чтобы избежать подавления на поле боя.

"Почему у нас такого нет? "Ланцет" — изделие российского предприятия Zala Aero, которое 20 лет создает БПЛА, это не продукт, появившийся в течение года войны. Это все долгосрочные проекты концерна "Калашников". Поэтому такие вопросы ко всей украинской власти за последние десятилетия", — отметил военный эксперт в своем посте.

16 июля компания ZALA Aero представила новую модель дрона "Ланцет". Разработчики оснастили ее складными крыльями и создали контейнерную пусковую установку, "выстреливающую" несколько БПЛА за раз.