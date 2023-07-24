"Це не суперзброя": військовий розкрив, чим насправді небезпечні дрони "Ланцет" (відео)

Російські дрони-камікадзе "Ланцет" завдають значної шкоди ЗСУ, але їхні можливості сильно переоцінювати через пропаганду, запевняє Сергій Бескрестнов.

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Після гучного сюжету, показаного в російських новинах, жителі України почали ще більше боятися ударних дронів "Ланцет". Військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом "Флеш", розповів в ефірі "Суспільного", наскільки вони реально небезпечні.

Ударні безпілотники "Ланцет" доволі нові та становлять велику небезпеку для України, поки вона не розробить комплекс заходів для захисту від них. За словами Сергія Флеша, зараз багато українських команд працює над цим питанням.

"Зброя страшна, зброя точна, завдає великої шкоди та, напевно, не минає й дня, щоб якийсь екіпаж або військовий розрахунок не загинув від неї", — визнав фахівець.

Як вважає Сергій, у Росії дійсно масово випускають "Ланцети", але є цікавий нюанс. Минулого тижня російський телеканал "Россия 1" показав сюжет про масштабування виробництва, і він призначався для росіян, але й жителі України відреагували на нього дуже бурхливо.

"Насправді такі речі несуть ІПСО-шний ухил (ІПСО — інформаційно-психологічна операція, — ред.), тобто не завжди відповідають дійсності", — зазначив український експерт. — "Так, виробництво масштабується в Росії, але прямо так вірити російським ЗМІ і всьому, що вони показують, як у них там цілі виробничі потужності це роблять, — не варто. Але небезпека є".

Він додав, що "Ланцет" подається як така собі інтелектуальна "суперзброя", яка може годинами літати в небі і вишукувати цілі, захоплювати їх і потім атакувати. Насправді безпілотник може проводити в повітрі близько 40 хвилин, і за цей час має завдати удару, водночас цілі шукає не сам — йому передають координати розвідувальні дрони, такі як Zala, SuperCAM або "Орлан-10".

"Він не шукає, не вистежує нікого, як заведено вважати, просто летить і вражає ціль, і в цьому його відмінність від Shahed", — пояснив Сергій Флеш.

Російські медіа часто демонструють кадри ураження української техніки чи інших об'єктів "Ланцетами" і створюється видимість гарантованих влучань, але насправді окупанти просто не поширюються про кількість промахів. Сергій Флеш навів статистику, згідно з якою лише третина таких дронів вражають свої цілі, при цьому лише третина з них завдають значних ушкоджень під час вибуху.

""Ланцетів" дуже багато, і черещ це вони й завдають нам вогневого ураження, але говорити про те, що це суперзброя стовідсотково не варто. Наша ППО пристосувалася і добре знищує "Шахеди", ви пам'ятаєте, який це для нас був жах у перші тижні, коли 100% "Шахедів" досягали цілей і здавалося, що рішення ніколи не буде. Ми адаптувалися, пристосувалися до цього, дуже швидко шукаємо варіанти, рішення", — нагадав коментатор.

"Ланцети" сильно відстають від Shahed за дальністю польоту, якщо іранські дрони-камікадзе можуть пролетіти 2500 км, то російські моделі — лише 40 км. Є деякі модифікації, здатні подолати 50-60 км, але це складно з точки зору управління. При цьому оператори "Ланцетів" разом зі станціями тримаються в тилу, що ще більше скорочує радіус дії — приблизно до 25 км.

"Тому "Ланцети" є загрозою номер один для нашої артилерії. Якщо для нашої піхоти і легкої техніки найбільшу небезпеку становлять FPV, то "Ланцет" — дорога штука, відповідно росіяни їх не витрачають просто так, а вишукують нашу техніку", — зазначив Сергій Бескрестнов. — "Артилеристи це знають, для них це головний біль".

За його словами, насамперед від таких БПЛА страждають гаубиці "777" та інші стаціонарні артилерійські знаряддя. При цьому "Ланцет" погано адаптований для атаки техніки, яка переміщується, наприклад, HIMARS.

На своїй сторінці у Facebook Сергій Бескрестнов додав, що українські сили радіоелектронної боротьби щодня приземляють "Ланцети", не дають дронам-розвідникам знаходити цілі та наводитися на них, проте відповідних комплексів у ЗСУ поки що занадто мало. Навіть у разі появи ефективних засобів росіяни можуть перевести свої "камікадзе" на інші діапазони частот, щоб уникнути придушення на полі бою.

"Чому в нас такого немає? "Ланцет" — виріб російського підприємства Zala Aero, яке 20 років створює БПЛА, це не продукт, що з'явився протягом року війни. Це все довгострокові проєкти концерну "Калашников". Тому такі питання до всієї української влади за останні десятиліття", — зазначив військовий експерт у своєму пості.

16 липня компанія ZALA Aero представила нову модель дрона "Ланцет". Розробники оснастили її складними крилами і створили контейнерну пускову установку, яка "вистрілює" кілька БПЛА за раз.