Де ховається виробництво "ланцетів" ЗС РФ: розслідувачі показали точне місце (мапа)

Росіяни сховали цехи з випуску "ланцетів" за 1300 км від України в місті Іжевськ. Цехи здатні випускати до сотні баражувальних боєприпасів на місяць.

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Розслідувачі OSINT-агентства Molfar опублікували детальні карти, на яких позначено цехи з виробництва баражувальних боєприпасів "Ланцет" ЗС РФ. Також перелічили компанії, які постачають компоненти ф надають виробничі приміщення. З'ясувалося, що син власника однієї з найпотужніших компаній досі спокійно працює в організації під патронатом ООН. Результати розслідування розміщені на порталі агентства.

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Згідно з даними розслідувачів, можна виділити три міста, де росіяни налагодили випуск дронів різних модифікацій — це Калуга (за 300 км від України), Єлабуга (за 1200 км), Іжевськ (за 1300 км). У двох — у Калузі ф Іжевську — розміщено цехи з виробництва безпілотників "Ланцет", у Єлабузі — дронів-камікадзе Shahed-136. Особливим методом з'ясували, що ці підприємства відвідують одні й ті ж люди, що підтверджує зв'язок між компаніями, які цим займаються.

У яких містах РФ випускають БПЛА різних видів Фото: Google Maps

Основний виробник "ланцетів" — компанія Zala Aero Group із Іжевська, пишуть розслідувачі. Вони отримали імена майже 60 співробітників компанії-виробника. OSINTери використали спеціальний метод, який ґрунтується на відстеженні сигналів мобільних телефонів.

Розслідувачі позначили на карті місця скупчень телефонів у ТРЦ "Італмас", який має площу 50 тис. кв. км і віднедавна перепрофільований для випуску дронів ЗС РФ. Завдяки цьому вдалося з'ясувати, у яких саме частинах будівель можуть бути розташовані виробничі цехи.

Де в ТРЦ "Італмас" випускають дрони Фото: Molfar

Також розслідувачі визначили ще п'ять точок в Іжевську, де розташовані цехи для випуску "ланцетів".

Де в Іжевську випускають дрони "Ланцет" Фото: Molfar

Згідно з орієнтовними оцінками, Zala Aero Group здатна випускати по 97 шт. боєприпасів "Ланцет", кожен вартістю по 3 млн руб. за шт. Налагодити випуск їй допомогли постачальники — шість російських компаній:

ТОВ "Аероскан"; ТОВ "НТЦ "Оріон"; ТОВ "ОМП"; ТОВ "Хартіс ДВ"; ТОВ "АйДі Солюшн"; ТОВ "Спел".

Частину компонентів росіяни вільно купують за кордоном. Лідери серед постачальників — три країни:

Китай (54%); Тайвань (20%); Гонконг (5,7%).

Також є частини, які надходять із Великої Британії, США, Канади. Сумарно — із 70 країн світу.

Із яких країн прибувають компоненти для "ланцетів" Фото: Molfar

Розслідувачі розмістили персональні дані власника компанії Zala Aero Group Олександра Захарова, його дружини Олександри, сина Лаврентія і доньки Марії. Водночас зауважили, що Лаврентій Захаров на другому році війни РФ працює в Інститут ООН із дослідження проблем роззброєння (United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR).

Дрони РФ — деталі

Зазначимо, раніше ЗМІ публікували інформацію щодо спроможності РФ випускати дрони для війни в Україні. Зокрема, згідно з даними Bild, ЗС Росії нараз мають у чотири рази більше дронів-камікадзе, ніж ЗСУ. Інші розслідувачі оцінили перспективи виробництва безпілотників. Орієнтовні підрахунки вказали, що за кілька місяців продуктивність 44 компаній, які цим займаються, зросте в десятки разів. Тоді Росія матиме щомісяця по 1 млн БПЛА.

Нагадуємо, бійці ЗСУ показали влучання по складу БК та РСЗВ "Град" ЗС РФ, розташованих у Донецьку за 20 км від лінії фронту. Зокрема, 6 грудня їм вдалося знищити ЗРК "Витязь", який коштує 135 млн дол.