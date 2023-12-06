Росія вчиться щодня: у ЗС РФ у 4 рази більше дронів-камікадзе, ніж у ЗСУ — Bild

За словами журналістів, росіяни навчилися створювати бойові дрони на основі цивільних дешевих БПЛА з Китаю або країн Заходу. Наразі щомісяця окупанти отримують від 4 до 5 тисяч таких безпілотників.

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У російської армії в 4 рази більше ударних дронів, ніж у Збройних сил України. Про це пише видання Bild.

Журналісти заявили, що поспілкувалися з українським військовослужбовцем, який на умовах анонімності розповів, що РФ вчиться в України щодня.

"У росіян у чотири рази більше дронів-камікадзе, ніж у нас", — сказав він.

Видання пише, що росіяни навчилися створювати бойові дрони на основі цивільних дешевих БПЛА з Китаю або країн Заходу. Наразі щомісяця окупанти отримують від 4 до 5 тисяч таких безпілотників.

Як зазначив військовий експерт Юліан Рєпке, тільки за період з жовтня по листопад армія РФ втратила на фронті в Україні близько 500 одиниць бронетехніки. Незважаючи на це, поставки нових озброєнь для ЗС РФ зростають, оскільки в Росії наростили їх виробництво.

"До війни в РФ за рік виробляли близько 130 сучасних БТР-82А і приблизно 60 танків Т-90М. Зараз ці показники зросли вдвічі", — сказано в повідомленні.

Крім того, як зазначається, Росія активно застосовує машини зі зварених частин старої та нової техніки.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що в РФ створили нові моделі Shahed-136, якими б'ють по Україні. Авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначив, що вдосконалені дрони-камікадзе стали дорожчою зброєю іншого порядку. Але щоб їх знешкодити, іноді достатньо вимкнути мобільний зв'язок у місцевості, над якою вони летять, вказав експерт Defense Express Олег Катков.