Є можливість збивати: у РФ створили нові моделі Shahed-136, якими б'ють по Україні, — експерт

Авіаексперт Анатолій Храпчинський відзначив, що вдосконалені дрони-камікадзе стали більш вразливими. Наприклад, щоб їх знешкодити, достатньо вимкнути мобільний зв'язок у місцевості, над якою вони летять.

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Російські винахідники створили три модифікації іранського дрона-камікадзе Shahed-136. Пристрої не обладнали термобаричними боєприпасами, про що заявили деякі фахівці з озброєння. Однак вони мають низку характеристик, які роблять їх небезпечною зброєю. Про апгрейди безпілотника ЗС РФ ідеться у статті на порталі Liga.net.

На порталі опублікували тези, висловлені головним редактором порталу Defense Express Олегом Катковим та авіаекспертом Анатолієм Храпчинським. Експерти описали нові варіанти "Шахедів", пояснили, чим вони небезпечні. Також розповіли про спосіб, за допомогою якого апгрейди Shahed-136 можна збивати.

У РФ наразі є три моделі безпілотників, створених на основі іранського дрона Shahed-136, зауважив Катков. Одна з них, а саме — модель "Герань-М", є повною копією закордонного аналога. Вага бойової частини цього пристрою — 48,5 кг.

Наступна модель — "Герань-И". Цей дрон має бойові частину, як у "Герані-М", але обладнаний російською системою навігації, пояснив експерт.

Остання відома модифікація — "Герань-К": вона найбільше відрізняється від іранського прототипа. Зокрема, має наступні унікальні російські компоненти:

гелево-акумуляторна батарея російського виробництва від компанії Delta Battery;

блок "Комета", який дає можливість не піддаватися впливу перешкод;

бойова частина вагою 40 кг — осколково-фугасна з вольфрамовими елементами.

Катков відзначив, що бойова частина має діаметр 35 см і "влізла" у "Шахед", призначений для менших розмірів цього компонента. Також пояснив, що росіяни зняли вибухівку з існуючої авіаційної ракети.

"Цю бойову частину не розробляли як спеціальну, її взяли з наявної авіаційної ракети. За масою й габаритами вона "влізла" у Shahed-136".

Крім того, росіяни внесли ще одне вдосконалення — перефарбували сірі безпілотники у чорний колір, нагадав експерт. Ворог припускає, що таким чином його важче виявити мобільним вогневим групам ЗСУ.

Нічні удари РФ — деталі протидії "Шахедам"

Співрозмовник журналістів зауважив, що росіяни дійсно вдосконалили іранський дрон, при цьому майже не збільшивши його ціну: була 30-40 тис. дол., стала — на 200 дол. вища. Однак ці вдосконалення, зокрема — мобільний модеми — дають можливість його ефективніше збивати. Зокрема, Катков запропонував вимикати послуги мобільного зв'язку в регіонах, над якими пролітає російський безпілотник.

"Це може бути незручно для цивільного споживача, але в будь-якому випадку це краще, ніж отримати "шахедом" по голові".

У статті навели прогноз авіаексперта Храпчинського. Фахівець зазначив, що РФ і далі буде вдосконалювати дрон-камікадзе. Наприклад, зможе змінити бойову частину. Крім того, Іран надав Кремлю новий вид БПЛА — дорожчий та досконаліший: "з реактивною тягою, з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення, з використанням матеріалів, яке дозволяє обходити радіолокаційні станції" — пояснив експерт.

Зазначимо, в ніч на 25 листопада РФ застосувала найбільшу кількість дронів-камікадзе Shahed-136 — 75 шт. При цьому Повітряним силам ЗСУ вдалось збити майже усі БПЛА: пропустили лише один.

Між тим у жовтні та листопаді ЗС РФ щоночі запускають по Україні десятки безпілотників. Наприклад, в ніч на 5 грудня частина пристроїв долетіла до Львівщини, де вразила об'єкт інфраструктури.