РФ посилила Shahed-136 термобаричними зарядами: чим це загрожує цивільним (відео)

40 кг термобаричної вибухівки в рази перевищує руйнування від звичайного заряду подібної ваги, зазначає військовий аналітик Олександр Коваленко.

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Росіяни почали оснащувати Shahed-136 термобаричними зарядами, що можуть наносити ураження вже на сотнях квадратних чи кубічних метрів, але поки що це не є якимось масовим явищем. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

Якщо окупанти масово почнуть запроваджувати таку практику, то це буде серйозною небезпекою саме для цивільного населення, оскільки 40 кг термобаричної вибухівки в рази перевищує руйнування від звичайного заряду подібної ваги.

"Міжнародні організації мають терміново відреагувати на такі випадки, — акцентує експерт. — Використання подібних зарядів несе значну небезпеку для цивільних, враховуючи потужність та неточність самих дронів-камікадзе, які б'ють саме в тил України".

Щодо українських сім-карток операторів, то, за словами Олександра Коваленка, таким чином, можливо, окупанти хотіли підвищити точність дронів-камікадзе чи забезпечити надійний зв'язок з ними шляхом українських мереж зв'язку. Таких карток у них може бути багато після окупації українських територій.

Фото заряду надав фахівець у галузі зв'язку, РЕР та РЕБ Сергій Бескрестнов, відомий як Сергій "Флеш" Фото: Telegram

Про ситуацію навколо Авдіївки

Зараз цей плацдарм продовжує атакувати величезне угрупування з 40 тисяч росіян. Вже другий місяць вони намагаються оточити невелике містечко силами у два рази більшими, ніж пробували захопити Київ. Тоді, нагадує експерт, на Київську, Чернігівську, Сумську та харківську області наступала професійна армія і дійшла майже до міських боїв на окраїнах столиці. Але потім їх витиснули за межі України наші збройні сили, зазначає експерт. Отже, наступальний потенціал і професійність окупантів значно впала, оскільки вони не взмозі досі взяти невеличкий плацдарм навіть силою "м'ясних атак" загонів "зеків" та "штрафників" "Шторм Z".

За словами Олександра Коваленка, керівництво армії РФ взагалі не хвилюють втрати, але все ж таки доводиться перекидувати сили під Авдіївку з інших ділянок фронту. Наприклад лиманський напрямок вони майже повністю знекровили забравши найбільш боєздатні бригади саме під Авдіївку. Отже, все це вказує на те що Авдіївка стає їх своєрідним фетишем і повинна стати кривавим подарунком на Новий рік для Путіна.

Хоча, за словами експерта, не тільки в районі Авдіївки намагаються наступати російські окупанти. Є спроби серйозно тиснуть в районі Бахмуту та в районі Запорізької області. Армія РФ зараз переважно знаходяться в обороні щодо лівобережної Херсонщини, тому що основні підрозділи їм потрібні саме біля Авдіївки.

"Бойові дії в Авдіївці впливають на всі плацдарми, зазначає Олександр Коваленко. — Авдіївка зараз сковує можливості російського окупаційного угруповування по всій зоні бойових дій в Україні".

Тим часом з'явилась інформація, що росіяни в дрона-камікадзе використали не термобаричні заряди, а нову осколково-фугасну бойову частину в дроні "Герань-К".

Раніше Фокус розповідав, що під час нещодавньої масованої атаки по Києву росіяни використовували "шахеди" чорного кольору і покриті карбоном. Також ЗС РФ почали фарбувати свої БПЛА в чорний колір ще й для того, щоб зробити їх менш помітними візуально в темний час доби.