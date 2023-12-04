РФ усилила Shahed-136 термобарическими зарядами: чем это грозит гражданским (видео)

40 кг термобарической взрывчатки в разы превышает разрушения от обычного заряда подобного веса, отмечает военный аналитик Александр Коваленко.

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Россияне начали оснащать Shahed-136 термобарическими зарядами, которые могут наносить поражения уже на сотнях квадратных или кубических метров, но пока это не является каким-то массовым явлением. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

Если оккупанты массово начнут вводить такую практику, то это будет серьезной опасностью именно для гражданского населения, поскольку 40 кг термобарической взрывчатки в разы превышает разрушения от обычного заряда подобного веса.

"Международные организации должны срочно отреагировать на такие случаи, — акцентирует эксперт, — Использование подобных зарядов несет значительную опасность для гражданских, учитывая мощность и неточность самих дронов-камикадзе, которые бьют именно в тыл Украины".

Что касается украинских сим-карт операторов, то, по словам Александра Коваленко, таким образом, возможно, оккупанты хотели повысить точность дронов-камикадзе или обеспечить надежную связь с ними путем украинских сетей связи. Таких карточек у них может быть много после оккупации украинских территорий.

Фото заряда предоставил специалист в области связи, РЭБ и РЭБ Сергей Бескрестнов, известный как Сергей "Флеш" Фото: Telegram

О ситуации вокруг Авдеевки

Сейчас этот плацдарм продолжает атаковать огромная группировка из 40 тысяч россиян. Уже второй месяц они пытаются окружить небольшой городок силами в два раза большими, чем пробовали захватить Киев. Тогда, напоминает эксперт, на Киевскую, Черниговскую, Сумскую и харьковскую области наступала профессиональная армия и дошла почти до городских боев на окраинах столицы. Но потом их вытеснили за пределы Украины наши вооруженные силы, отмечает эксперт. Итак, наступательный потенциал и профессионализм оккупантов значительно упал, поскольку они не в состоянии до сих пор взять небольшой плацдарм даже силой "мясных атак" отрядов "зеков" и "штрафников" "Шторм Z".

По словам Александра Коваленко, руководство армии РФ вообще не волнуют потери, но все же приходится перебрасывать силы под Авдеевку с других участков фронта. Например, лиманское направление они почти полностью обескровили забрав наиболее боеспособные бригады именно под Авдеевку. Итак, все это указывает на то, что Авдеевка становится их своеобразным фетишем и должна стать кровавым подарком на Новый год для Путина.

Хотя, по словам эксперта, не только в районе Авдеевки пытаются наступать российские оккупанты. Есть попытки серьезно давят в районе Бахмута и в районе Запорожской области. Армия РФ сейчас преимущественно находятся в обороне относительно левобережной Херсонщины, потому что основные подразделения им нужны именно возле Авдеевки.

"Боевые действия в Авдеевке влияют на все плацдармы, отмечает Александр Коваленко, — Авдеевка сейчас сковывает возможности российской оккупационной группировки по всей зоне боевых действий в Украине".

Между тем появилась информация, что россияне в дроне-камикадзе использовали не термобарические заряды, а новую осколочно-фугасную боевую часть в дроне "Герань-К".

Ранее Фокус рассказывал, что во время недавней массированной атаки по Киеву россияне использовали "шахеды" черного цвета и покрытые карбоном. Также ВС РФ начали красить свои БПЛА в черный цвет еще и для того, чтобы сделать их менее заметными визуально в темное время суток.