Сітки більше не врятують: як посилені "Ланцети" можуть пробивати захищені цілі (відео)

Лідар і кумулятивний заряд дають змогу "Ланцетам" вибухати за кілька метрів від української техніки і все одно виводити її з ладу.

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Російські війська почали застосовувати вдосконалені ударні дрони "Ланцет", які не зупинять сітки та решітки. На це звернув увагу український розробник BLITZ Aircraft Unmanned на своїй сторінці у Facebook.

Росіяни опублікували в Telegram відеозапис атаки бойової машини піхоти M2 Bradley української армії, використавши боєприпас "Ланцет", що баражує. У ролику можна помітити, що безпілотник вибухнув до зіткнення з БМП.

Фахівці з BLITZ Aircraft Unmanned знайшли фотографію "Ланцета" з двома невеликими камерами збоку від курсової, вони забезпечують роботу лідара (LIDAR) — системою для отримання інформації про віддалені об'єкти за допомогою відбиття світла та його розсіювання у прозорих і напівпрозорих середовищах. Передбачається, що саме його окупанти використовували як датчик для повітряного підриву бойової частини типу "ударне ядро".

"Таке рішення ефективне проти сіток і подібного захисту. Найімовірніше, випробування або разові використання", — прокоментували розробники.

Як пише портал "Мілітарний", з такою технологією "Ланцет" детонує бойову частину на певній відстані від цілі, вибух створює кумулятивний струмінь, що долітає до об'єкта і вражає його. Кілька метрів не знижують пробивних властивостей таких боєприпасів. Поки що достеменно невідомо, яку боєголовку задіяв "Ланцет" під час атаки на M2 Bradley — стару "К3-6" чи нову з "ударним ядром".

Російський безпілотник "Ланцет" із лідаром Фото: Telegram

В Україні поки що немає ефективних засобів для захисту від "Ланцетів", крім потужних засобів РЕБ, таких як "Буковель". Тому технологія, що дозволяє безпілотникам обходити сітки, може створити Силам оборони багато проблем.

Сітки стали досить ефективним засобом проти російських БПЛА. У грудні писали, як звичайна маскувальна сітка врятувала танк Т-72 від "Ланцета". Безпілотник просто заплутався, не досяг своєї мети, а тому і не вибухнув.

У січні металева сітка захистила від "Ланцета" САУ Krab. Тоді БПЛА прорвався через рабицю і розвалився на дві частини.