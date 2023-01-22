"Це реально працює": бійці ЗСУ показали, як їм вдалося врятуватися від БПЛА "Ланцет" (фото)
Завдяки нехитрому спорудженню українським військовим на САУ Krab вдалося врятуватися від удару російського баражувального боєприпасу.
Українські військові придумали новий спосіб, як захистити бойову техніку від атак дронів-камікадзе та баражувальних боєприпасів російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав боєць ЗСУ з ніком Kriegsforscher.
Він розмістив у соціальній мережі дві фотографії, написавши над ними "Це реально працює".
На фото зображено САУ Krab, яка стоїть у своєрідному укритті, спорудженому з сітки-рабиці та палиць. Біля її броньової вежі застряг боєприпас "Ланцет". Він не вибухнув і не нашкодив бойовій техніці українських військових тому, що його швидкість сповільнила натягнута над танком сітка.
Нагадаємо, грецька компанія розробила нову систему для захисту критичної інфраструктури від військових БПЛА. Технологія дозволяє виявляти безпілотники у радіусі 7 км та збивати їх на відстані 1,5 км від мети.
Фокус також писав про те, що експерти назвали найкращі засоби для боротьби з дронами-камікадзе в Україні. Це системи для виявлення дронів, мобільні радари, високочастотні датчики та системи для ураження дронів.