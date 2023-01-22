"Це реально працює": бійці ЗСУ показали, як їм вдалося врятуватися від БПЛА "Ланцет" (фото)

Завдяки нехитрому спорудженню українським військовим на САУ Krab вдалося врятуватися від удару російського баражувального боєприпасу.

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Українські військові придумали новий спосіб, як захистити бойову техніку від атак дронів-камікадзе та баражувальних боєприпасів російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав боєць ЗСУ з ніком Kriegsforscher.

Він розмістив у соціальній мережі дві фотографії, написавши над ними "Це реально працює".

[ + – ] Сітка захистила САУ від баражувального боєприпасу "Ланцет"

На фото зображено САУ Krab, яка стоїть у своєрідному укритті, спорудженому з сітки-рабиці та палиць. Біля її броньової вежі застряг боєприпас "Ланцет". Він не вибухнув і не нашкодив бойовій техніці українських військових тому, що його швидкість сповільнила натягнута над танком сітка.

[ + – ] Ворожий боєприпас, зупинений сіткою-рабицею, не вибухнув

Нагадаємо, грецька компанія розробила нову систему для захисту критичної інфраструктури від військових БПЛА. Технологія дозволяє виявляти безпілотники у радіусі 7 км та збивати їх на відстані 1,5 км від мети.

Фокус також писав про те, що експерти назвали найкращі засоби для боротьби з дронами-камікадзе в Україні. Це системи для виявлення дронів, мобільні радари, високочастотні датчики та системи для ураження дронів.