"Это реально работает": бойцы ВСУ показали, как им удалось спастись от БПЛА "Ланцет" (фото)
Благодаря нехитрому сооружению украинским военным на САУ Krab удалось спастись от удара российского барражирующего боеприпаса.
Украинские военные придумали новый способ, как защитить боевую технику от атак дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов российских оккупантов. Об этом на своей странице в Твиттере написал боец ВСУ с ником Kriegsforscher.
Он разместил в социальной сети две фотографии, написав над ними "Это реально работает".
На фото изображена САУ Krab, которая стоит в своеобразном укрытии, сооруженном из сетки-рабицы и палок. Возле ее броневой башни застрял баражирующий боеприпас "Ланцет". Он не взорвался и не навредил боевой технике украинских военных потому, что его скорость замедлила натянутая над танком сетка.
Напомним, греческая компания разработала новую систему для защиты критической инфраструктуры от военных БПЛА. Технология позволяет обнаруживать беспилотники в радиусе 7 км и сбивать их на расстоянии 1,5 км от цели.
Фокус также писал о том, что эксперты назвали лучшие средства для борьбы с дронами-камикадзе в Украине. Это системы для обнаружения дронов, мобильные радары, высокочастотные датчики и системы для поражения дронов.