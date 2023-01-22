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Военный Фокус Российско-украинская война

"Это реально работает": бойцы ВСУ показали, как им удалось спастись от БПЛА "Ланцет" (фото)

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Обыкновенная сетка защитила САУ от вражеского БПЛА

Благодаря нехитрому сооружению украинским военным на САУ Krab удалось спастись от удара российского барражирующего боеприпаса.

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Украинские военные придумали новый способ, как защитить боевую технику от атак дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов российских оккупантов. Об этом на своей странице в Твиттере написал боец ВСУ с ником Kriegsforscher.

Он разместил в социальной сети две фотографии, написав над ними "Это реально работает".

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Сетка защитила САУ от барражирующего боеприпаса "Ланцет"

На фото изображена САУ Krab, которая стоит в своеобразном укрытии, сооруженном из сетки-рабицы и палок. Возле ее броневой башни застрял баражирующий боеприпас "Ланцет". Он не взорвался и не навредил боевой технике украинских военных потому, что его скорость замедлила натянутая над танком сетка.

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Вражеский боеприпас, остановленный сеткой-рабицей, не взорвался

Напомним, греческая компания разработала новую систему для защиты критической инфраструктуры от военных БПЛА. Технология позволяет обнаруживать беспилотники в радиусе 7 км и сбивать их на расстоянии 1,5 км от цели.

Фокус также писал о том, что эксперты назвали лучшие средства для борьбы с дронами-камикадзе в Украине. Это системы для обнаружения дронов, мобильные радары, высокочастотные датчики и системы для поражения дронов.