Сетки больше не спасут: как усиленные "Ланцеты" могут пробивать защищенные цели (видео)

Лидар и кумулятивный заряд позволяют "Ланцетам" взрываться в нескольких метрах от украинской техники и все равно выводить ее из строя.

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Российские войска начали применять усовершенствованные ударные дроны "Ланцет", которые не остановят сетки и решетки. На это обратил внимание украинский разработчик BLITZ Aircraft Unmanned на своей странице в Facebook.

Россияне опубликовали в Telegram видеозапись атаки боевой машины пехоты M2 Bradley украинской армии, использовав барражирующий боеприпас "Ланцет". В ролице можно заметить, что беспилотник взорвался до столкновения с БМП.

Специалисты из BLITZ Aircraft Unmanned нашли фотографию "Ланцета" с двумя небольшими камерами сбоку от курсовой, они обеспечивают работу лидара (LIDAR) — системой для получения информации об удаленных объектах с помощью отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах. Предполагается, что имено его оккупанты использовали в качестве датчика для воздушного подрыва боевой части типа "ударное ядро".

"Такое решение эффективно против сеток и подобной защиты. Скорее всего, испытания или разовые использования", — прокомментировали разработчики.

Как пишет портал "Милитарный", с такой технологией "Ланцет" задействует боевую часть на определенном расстоянии от цели, взрыв создает кумулятивную струю, которая долетает до объекта и поражает его. Несколько метров не снижают пробивные свойства таких боеприпасов. Пока доподлинно неизвестно, какую боеголовку задействовал "Ланцет" при атаке на M2 Bradley — старую "К3-6" или новую с "ударным ядром".

Российский беспилотник "Ланцет" с лидаром Фото: Telegram

В Украине пока нет эффективных средств для защиты от "Ланцетов" помимо мощных средств РЭБ, таких как "Буковель". Поэтому технология, позволяющая беспилотникам обходить сетки, может создать Силам обороны много проблем.

Сетки стали довольно эффективным средством против российских БПЛА. В декабре писали, как обычная маскировочная сеть спасла танк Т-72 от "Ланцета". Беспилотник попросту запутался, не достиг своей цели, а потому и не взорвался.

В январе металлическая сетка защитила от "Ланцета" САУ Krab. Тогда БПЛА прорвался через рабицу и развалился на две части.