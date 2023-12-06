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Военный Фокус Российско-украинская война

Где скрывается производство "ланцетов" ВС РФ: расследователи показали точное место (карта)

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Фото: Из открытых источников | Баражущий боеприпас "Ланцет" ВС РФ (иллюстративное фото)

Россияне спрятали цеха по выпуску "ланцетов" за 1300 км от Украины в городе Ижевске. Цеха способны выпускать до сотни барражирующих боеприпасов в месяц.

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Расследователи OSINT-агентства Molfar опубликовали детальные карты, на которых обозначены цеха по производству барражирующих боеприпасов "Ланцет" ВС РФ. Также перечислили компании, которые поставляют компоненты и предоставляют производственные помещения. Выяснилось, что сын владельца одной из крупнейших компаний до сих пор спокойно работает в организации под патронатом ООН. Результаты расследования размещены на портале агентства.

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Согласно данным расследователей, можно выделить три города, где россияне наладили выпуск дронов различных модификаций — это Калуга (в 300 км от Украины), Елабуга (в 1200 км), Ижевск (в 1300 км). В двух — в Калуге и Ижевске — размещены цеха по производству беспилотников "Ланцет", в Елабуге — дронов-камикадзе Shahed-136. Особым методом выяснили, что эти предприятия посещают одни и те же люди, что подтверждает связь между компаниями, которые этим занимаются.

Города РФ, выпуск БПЛА Fullscreen
В каких городах РФ выпускают БПЛА разных видов
Фото: Google Maps

Основной производитель "ланцетов" — компания Zala Aero Group из Ижевска, пишут расследователи. Они получили имена почти 60 сотрудников компании-производителя. При этом OSINTеры использовали специальный метод, который основывается на отслеживании сигналов мобильных телефонов.

Расследователи обозначили на карте места скоплений телефонов в ТРЦ "Италмас", который имеет площадь 50 тыс. кв. км и с недавних пор перепрофилирован для выпуска дронов ВС РФ. Благодаря этому удалось выяснить, в каких именно частях зданий могут быть расположены производственные цеха.

ТРЦ "Италмас", выпуск дронов Fullscreen
Где в ТРЦ "Италмас" выпускают дроны
Фото: Molfar

Также расследователи определили еще пять точек в Ижевске, где расположены цеха для выпуска "ланцетов".

Ижевск, выпуск Ланцетов Fullscreen
Где в Ижевске выпускают дроны "Ланцет"
Фото: Molfar

Согласно ориентировочным оценкам, Zala Aero Group способна выпускать по 97 шт. боеприпасов "Ланцет", каждый стоимостью по 3 млн руб. за шт. Наладить выпуск ей помогли поставщики — шесть российских компаний:

  1. ООО "Аэроскан";
  2. ООО "НТЦ "Орион";
  3. ТОВ "ОМП";
  4. ООО "Хартис ДВ";
  5. ООО "АйДи Солюшн";
  6. ООО "Спел".

Часть компонентов россияне свободно покупают за рубежом. Лидеры среди поставщиков — три страны:

  1. Китай (54%);
  2. Тайвань (20%);
  3. Гонконг (5,7%).

Также есть части, которые поступают из Великобритании, США, Канады. Суммарно — из 70 стран мира.

компоненты для "ланцетов" Fullscreen
Из каких стран прибывают компоненты для "ланцетов"
Фото: Molfar

Расследователи разместили персональные данные владельца компании Zala Aero Group Александра Захарова, его жены Александры, сына Лаврентия и дочери Марии. При этом отметили, что Лаврентий Захаров на втором году войны РФ работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR).

Дроны РФ — детали

Отметим, ранее СМИ публиковали информацию о способности РФ выпускать дроны для войны в Украине. В частности, согласно данным Bild, ВС России сейчас имеют в четыре раза больше дронов-камикадзе, чем ВСУ. Другие расследователи оценили перспективы производства беспилотников. Ориентировочные подсчеты указали, что за несколько месяцев производительность 44 компаний, которые этим занимаются, возрастет в десятки раз. Тогда Россия будет иметь ежемесячно по 1 млн БПЛА.

Напоминаем, бойцы ВСУ показали попадание по складу БК и РСЗО "Град" ВС РФ, расположенным в Донецке в 20 км от линии фронта. Кроме того, 6 декабря им удалось уничтожить ЗРК "Витязь", который стоит 135 млн долл.