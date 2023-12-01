Більше 1 млн на місяць: майже половина регіонів РФ виготовляють FPV-дрони, — ЗМІ (фото)

Деякі цехи з виготовлення дронів працюють на тимчасово окупованих територіях. Більшість продукції — дешеві FPV-дрони з китайських компонентів.

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У РФ є розвинуті підприємства, які здатні випускати по 5 тисяч FPV-дронів на місяць. Також є цехи, в яких 10 осіб майструють по 1 тисячі безпілотників з китайських компонентів. Прогнозують, що незабаром росіяни доведуть середню продуктивність кожного виробництва до 25 тисяч на місяць. При чому це число — не остаточне. Розслідування щодо FPV-дронів ЗС РФ провело російське неурядове ЗМІ "Агентство. Новости".

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Журналісти видання дослідили публікації у росЗМІ і зробили висновок, що наразі в РФ на кожному спеціалізованому підприємстві у середньому випускають по 2,5 тис. FPV-дронів на місяць. Між тим за кілька місяців зможуть наростити виробництво до 25 тис. шт. Зазначимо, у такому випадку за кілька місяців ЗС Росії матимуть по 1,1 млн БПЛА на місяць.

Автори наголосили, що це орієнтовні цифри, а насправді їх може бути у кілька разів більше: лише третина виробників щиро розповіли про деталі своєї роботи.

Загалом журналісти нарахували у відкритих джерела 44 виробництва різного розміру — з продуктивністю від 400 до 5 тис. виробів на місяць. Регіони, де їх виробляють, позначили на карті. На карті видно, що деякі з цехів розташовані впритул до України у Ростовській області. Також є люди, які займаються цим на території окупованого Криму і Донбасу.

Де у РФ випускають дрони різних типів, карта Фото: Агентство. Новости

У дослідження вказано, що росіяни налагодили виробництво різних видів дронів. З них 90% — FPV-дрони, які збираються з китайських компонентів і коштують близь 35-50 тис. руб. При цьому одна особа за добу може зробити 5-10 таких пристроїв, а команда з 5-10 особа — вже 1000.

Крім FPV-дронів, є наступні моделі: розвідувальні та вантажні дрони (розробка КБ "Валькірія"), іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (або "Герань-2"), дрон-камікадзе "Скальпель" (розробка РФ), невказані види дронів з Іжевська.

В підсумку автори дослідження навели думку західних фахівців, які стверджують, велика кількість розвідувальних БПЛА не дає можливості наступати ЗСУ. Крім того, у росіян FPV-дронів так багато, що вони їх не економлять і використовують "проти окремих солдатів".

Війна РФ — деталі

Зазначимо, у колонці на порталі The Economist, написаній головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, вказано, що Україні потрібний технологічний прорив, щоб здобути успіхи під час наступальних дій.

Між тим видання The Forbes зазначило, що Україна поки що випускає 50 тис. безпілотників різного призначення, тоді як РФ — "ушестеро більше". Водночас весною 2023 року експерти Defence Express вказували: той, хто перший налагодить масовий випуск безпілотників, здобуде перевагу на полі бою.

Раніше Фокус писав про БПЛА, які можуть випускатись у виробничих цехах в Іжевську. Зокрема, у ГУР розповіли про так звані "Виріб-53" та "Виріб-54": їх росіяни почали активно використовувати на війні в Україні. Місце виробництва — торговий комплекс "Італмас" в центрі Іжевська у Республіці Удмуртія.