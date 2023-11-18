ЗС РФ почали застосовувати в Україні новий дрон "Скальпель": чим він небезпечний (фото)

Баражу.чий боєприпас став дешевим аналогом "Ланцета" від виробника Zala. Виріб не встиг показав себе в зоні бойових дій, але розробники вже говорять про його суттєву модернізацію у 2024 році.

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Російські військові використовують на фронті в Україні новий баражуючий боєприпас "Скальпель" виробництва компанії "КБ "Восток". Про це повідомило російське держагентство ТАСС із посиланням на розробника апарату.

Загарбники отримали 15 пробних одиниць боєприпасів, поки що йдеться про малосерійне виробництво — по 20 дронів-камікадзе на місяць з можливістю збільшення обсягу постачання.

"Відгуки пілотів здебільшого позитивні — апарат добре управляється, при пікіруванні вирізняється стійкістю, легко прицілюється. Бійці відзначають простоту виробу в підготовці до польоту", — розповіли інженери.

Один дрон "Скальпель" коштує близько 3 300 доларів

"Скальпель", як кажуть у КБ, став дешевим аналогом БПЛА "Ланцет" фірми Zala. Один спрощений дрон коштує 300 тисяч рублів (3 300 доларів) без урахування ціни бойової частини. Боєприпас здатний пролетіти на відстань до 40 км із крейсерською швидкістю до 120 км/год.

"Відмінностей нашого виробу від "Ланцета" багато — камера, система захоплення цілей. Крім того, радіоканал "Ланцета" більш стійкий до перешкод", — додали в компанії.

До кінця січня 2024 року апарат хочуть модернізувати — поставити на нього камеру з 10-30-кратним зумом на підвісі, систему захоплення цілі та самонаведення за відео.

Нагадаємо, в Україні стартував проєкт із виробництва ракет "земля-повітря", які зможуть збивати дрони Shahed і, можливо, "Ланцети" та "Орлани". Ракети можуть виробляти на 3D-принтерах.

Фокус раніше писав, що якщо війна з Росією розтягнеться на п'ять років, потрібно буде забезпечувати виробництво дронів буквально "в кожному дворі".