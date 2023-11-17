Убивця Shahed за $750: в Україні запущено виробництво ракети "земля-повітря" (відео)

За словами керівника компанії з виробництва дронів Володимира Яценка, якщо почати виробництво систем "Котигорошко" та "Камікадзе", собівартість ракет зросте до десятків тисяч.

Related video

Керівник компанії, що випускає українські дрони, Володимир Яценко пояснив, що потрібно для того, щоб Україна могла захиститися від російських Shahed. В інтерв'ю "ТСН" він також розповів про технології та обладнання, які допоможуть розробити власні ракети.

Співробітники українських компаній, що випускають дрони, мотивованіші порівняно з людьми, які працюють на закордонних підприємствах, хоча в них також є вихідці з України, пояснив Яценко.

"Так звана викруткова збірка можлива в Україні, але для цього потрібна або децентралізація, кілька місць локації, які змінюються, або виробництво, розташоване під землею в захищених спорудах", — зазначив він.

Однак якщо говорити про виробництво компонентів, тоді потрібні винятково закордонні, бо знадобиться обслуговування верстатів. І закордонні фахівці в Україну не приїдуть.

Володимир Яценко про виробництво вітчизняних ракет

"Можна такі верстати розмістити під землею, але ніхто з фахівців, на жаль, зараз не приїде в Україну обслуговувати таке обладнання. Під час війни подібне обладнання видається можливим розмістити й використовувати тільки за кордоном", — сказав він.

Українські ракети "земля-повітря"

За словами Яценка, зараз відкрито проєкт із виробництва ракет "земля-повітря", хоча поки що на початковому етапі. Основні цілі цих ракет — ворожі дрони Shahed і, можливо, "ланцети" й "орлани".

"Ці ракети мають і будуть досить дешевими, вони можуть вироблятися на доступному обладнанні — на 3D-принтерах. В Україні є кілька команд, які можуть із нуля проєктувати ці ракети. У них уже є досвід, і ми залучимо їх до проєктування", — пояснив він.

Наразі фінансування виробництва ракет іде з особистого фонду, і поки що цих коштів вистачає.

"Але якщо почати виробництво "Котигорошко" та "Камікадзе", рахунок піде на десятки тисяч, то, безумовно, знадобиться фінансування. Собівартість одного, як я казав, це 750 доларів. Тоді знадобиться зовнішнє фінансування, але зараз проєктування, створення, тестування — не хочу ні перед ким бути відповідальним, тому використовую особисті кошти", — зазначив він.

Пошук іноземних інженерів

Але вектор подальшого розвитку український антрепренер вбачає в залученні закордонних спеціалістів: інженерів, радіофізиків, математиків — бо досі не закрито, приміром, проблему "орланів" і "ланцетів".

Ідеться не про виробництво конкретних системи або станцій РЕБ, а про алгоритми застосування цих станцій.

"Тут потрібен інтелект, а якщо, на жаль, немає українського інтелекту, тоді потрібно залучати з усього світу", — пояснив він. Необхідно це для того, щоб якнайшвидше зробити крок уперед у сфері виробництва РЕБ.

Нагадаємо, що РФ може почати активніше залучати вироблені дрони.

Також повідомлялося, що представники аеропорту "Шереметьєво" заявили про встановлення ШІ-системи, яка бореться з дронами.