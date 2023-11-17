Убийца Shahed за $750: в Украине запущено производство ракеты "земля-воздух" (видео)

По словам руководителя компании по производству дронов Владимира Яценко, если начать производство систем "Котигорошко" и "Камикадзе", себестоимость ракет возрастет до десятков тысяч.

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Руководитель компании, выпускающей украинские дроны, Владимир Яценко объяснил, что нужно для того, чтобы Украина могла защититься от российских Shahed. В интервью "ТСН" он также рассказал о технологиях и оборудовании, которые помогут разработать собственные ракеты.

Сотрудники украинских компаний, выпускающих дроны, более мотивированы по сравнению с людьми, которые работают на зарубежных предприятиях, хотя в них также есть и выходцы из Украины, объяснил Яценко.

"Так называемая отверточная сборка возможно в Украине, но для этого нужна либо децентрализация, несколько мест локации, которые меняются, либо производство, расположенное под землей в защищенных сооружениях", — отметил он.

Однако если говорить о производстве комплектующих, тогда нужны исключительно зарубежные, потому что понадобится обслуживание станков. И зарубежные специалисты в Украину не приедут.

Владимир Яценко — о производстве отечественных ракет

"Можно такие станки разместить под землей, но никто из специалистов, к сожалению, сейчас не приедет в Украину обслуживать такое оборудование. Во время войны подобное оборудование представляется возможным разместить и использовать только за границей", — сказал он.

Украинские ракеты "земля-воздух"

По словам Яценко, сейчас открыт проект по производству ракет "земля-воздух", хотя пока еще на начальном этапе. Основные цели этих ракет — вражеские дроны Shahed и, возможно, "Ланцеты" и "Орланы".

"Эти ракеты должны и будут достаточно дешевыми, они могут производиться на доступном оборудовании — на 3D-принтерах. В Украине есть несколько команд, которые могут с нуля проектировать эти ракеты. У них уже есть опыт и мы привлечем их к проектированию", — пояснил он.

Сейчас финансирование производства ракет идет из личного фонда и пока этих средств хватает.

"Но если начать "производство "Котигорошко" и "Камикадзе", счет пойдет на десятки тысяч, то, безусловно, понадобится финансирование. Себистоимость одного, как я говорил, это 750 долларов. Тогда понадобится внешнее финансирование, но сейчас проектирование создание, тестирование — не хочу ни перед кем быть ответственным, поэтому использую личные средства", — отметил он.

Поиск иностранных инженеров

Но вектор дальнейшего развития украинский антрепренер видит в привлечении зарубежных специалистов: инженеров, радиофизиков, математиков — потому что до сих пор не закрыта, к примеру, проблема "Орланов" и "Ланцетов".

Речь идет не о производство конкретных системы или станций РЭБ, а об алгоритмах применения этих станций.

"Здесь нужен интеллект, а если, к сожалению, нет украинского интеллекта, тогда нужно привлекать со всего мира", — пояснил он. Необходимо это для того, чтобы как можно быстрее сделать шаг вперед в сфере производства РЭБ.

Напомним, что РФ может начать активнее задействовать произведенные дроны.

Также сообщалось, что представители аэропорта "Шереметьево" заявили об установке ИИ-системы, которая борется с дронами.