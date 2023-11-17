Аэропорт "Шереметьево" заявил об установке ИИ-системы против дронов: создатели опровергли

Представитель "Лаборатории Касперского" говорит, что технологию еще не внедрили, к тому же, она не спасет от ударов военных беспилотников.

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Руководство московского аэропорта "Шереметьево" заявило о запуске системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "ЕНОТ-СД" с искусственным интеллектом, которая может распознавать дроны и защищать инфраструктуру. Агентство Business Insider опровергает эту информацию, ссылаясь на представителя компании "Лаборатория Касперского", якобы разработавшего "умную" систему управления.

Генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко представил систему комплексной безопасности аэропорта Шереметьево, которая включает защиту от БПЛА гражданского типа, защиту от стай птиц и наземную охрану периметра. Новейшие разработки были представлены Министру транспорта РФ Виталию Савельеву, руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову и заместителю начальника Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александру Юрчику.

Как передает агентство "РИА Новости", ссылаясь на пресс-релиз от Шереметьево, система "ЕНОТ-СД" будет применяться с использованием программного обеспечения "Лаборатории Касперского", а разработанный компанией искусственный интеллект сможет различать и классифицировать объекты по типам: птица, БПЛА, самолет, человек или машина. Характеристика позволяет применять средства подавления только на БПЛА, исключая воздействие на воздушные суда.

Однако, как пишет портал Business Insider, представитель "Лаборатории Касперского" опроверг это сообщение. Он заявил, что такая система защиты пока не используется в международном аэропорту Шереметьево и в любом случае не может защитить от военных дронов.

"Сообщения СМИ об установке новой системы защиты от дронов "Енот-СД" в московском аэропорту Шереметьево, которой управляет "Лаборатория Касперского", не соответствуют действительности, — заявил Business Insider представитель "Лаборатории Касперского". — Использование такого программного обеспечения только рассматривается".

Ранее Фокус сообщал, что на башне рядом с аэропортом "Шереметьево" разместили систему ПВО "Панцирь". Очередной российский комплекс разместили в деревне Капустино поблизости с Дмитровским шоссе. Это выяснила расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

А 30 октября возле аэропорта "Шереметьево" произошел взрыв. Представитель экстренных служб РФ сообщил, что причиной пожара на АЗС возле аэропорта "Шереметьево" стала разгерметизация емкости с пропаном.

В начале октября 2023 года мэр Москвы заявил об атаке БПЛА на российскую столицу. Тогда впервые в московских аэропортах объявили план "Ковер" из-за атак украинских дронов.