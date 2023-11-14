"Не має аналогів": аеропорт "Шереметьєво" обладнали системою для боротьби з БПЛА, — росЗМІ

В російських засобах масової інформації зазначають, що для підвищення ефективності системи планують застосовувати програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту.

Related video

В другому за величиною московському аеропорту "Шереметьєво" встановили комплекс для виявлення та протидії безпілотникам. Систему представили на стенді авіагавані на форумі "Транспортная неделя 2023", передає російське медіа "РИА Новости".

"З метою забезпечення високого рівня безпеки польотів в аеропорту "Шереметьєво" встановлено радіолокаційно-оптичний комплекс "ЕНОТ-СД", — йдеться у повідомленні.

В релізі повітряної гавані зазначили, що відповідний програмно-апаратний комплекс призначений для автоматичного виявлення потрібних цілей, що низько летять, у тому числі безпілотних суден малого класу, "їх верифікації з відеозображення та подальшої протидії шляхом створення перешкод".

"Для кращої ідентифікації цілей і підвищення ефективності системи планується застосовувати програмне забезпечення "Лабораторії Касперського", що не має аналогів, з використанням штучного інтелекту", — додають в повідомленні.

Як уточнили в агентстві міських новин "Москва", випромінювання радіолокаційної станції "виявлення та визначення координат цілей, що рухаються", не будуть перешкоджати функціонуванню наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів та авіаційного електрозв'язку, розміщених у районі аеродрому.

Нагадаємо, на початку листопада розслідувальна група Conflict Intelligence Team повідомила, що недалеко від аеропорту "Шереметьєво" на залізобетонній вежі з'явилася система ППО "Панцир", яка має прикривати від українських БПЛА повітряний простір на північ від Москви.

Також наприкінці жовтня стало відомо про те, що росіяни розмістили ППО "Панцир С-1" біля нафтобази у Феодосії.

Окрім того, повідомлялося, що на аеродромі Бельбек з'явилися російські комплекси "Панцир-С2" і РЛС.