"Не имеет аналогов": аэропорт "Шереметьево" оборудовали системой для борьбы с БПЛА, — росСМИ

В российских средствах массовой информации отмечают, что для повышения эффективности системы планируют применять программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта.

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Во втором по величине московском аэропорту "Шереметьево" установили комплекс для обнаружения и противодействия беспилотникам. Систему представили на стенде авиагавани на форуме "Транспортная неделя 2023", передает российское медиа "РИА Новости".

"С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту "Шереметьево" установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЭНОТ-СД", — говорится в сообщении.

В релизе воздушной гавани отметили, что соответствующий программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения нужных низколетящих целей, в том числе беспилотных судов малого класса, "их верификации по видеоизображению и дальнейшего противодействия путем создания помех".

"Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять программное обеспечение "Лаборатории Касперского", не имеющее аналогов, с использованием искусственного интеллекта", — добавляют в сообщении.

Как уточнили в агентстве городских новостей "Москва", излучения радиолокационной станции "обнаружения и определения координат движущихся целей", не будут препятствовать функционированию наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома.

Напомним, в начале ноября расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что недалеко от аэропорта "Шереметьево" на железобетонной башне появилась система ПВО "Панцирь", которая должна прикрывать от украинских БПЛА воздушное пространство к северу от Москвы.

Также в конце октября стало известно о том, что россияне разместили ПВО "Панцирь С-1" возле нефтебазы в Феодосии.

Кроме того, сообщалось, что на аэродроме Бельбек появились российские комплексы "Панцирь-С2" и РЛС.