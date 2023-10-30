В Москве возле аэропорта "Шереметьево" произошел взрыв: есть пострадавшие (фото, видео)

Представитель экстренных служб РФ сообщил, что причиной пожара на АЗС возле аэропорта "Шереметьево" стала разгерметизация емкости с пропаном.

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В Москве рядом с аэропортом "Шереметьево" прогремел взрыв на газовой заправке. В результате происшествия в огне оказались сразу несколько машин, есть пострадавшие. О пожаре сообщает российское издание "РИА Новости", а в Telegram-каналах уже опубликовали видео с места событий.

В понедельник утром, 30 октября, на АЗС взорвался резервуар с газом, после чего огонь распространился на 60 квадратных метров.

В Москве возле аэропорта "Шереметьево" пожар возле аэропорта "Шереметьево В Москве возле аэропорта "Шереметьево" пожар возле аэропорта "Шереметьево

Представитель экстренных служб сообщил росСМИ, что причиной пожара на АЗС в Химках под Москвой возле аэропорта "Шереметьево" стала разгерметизация емкости с пропаном.

Химки вблизи Москвы на карте

По их уточненной информации, огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты.

Собеседник российского медиа добавил, что в результате происшествия есть пострадавшие — двое сотрудников АЗС.

Пожары в России: детали

В РФ фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. Участились пожары на военных объектах, заводах.

Так, 15 сентября в российской Самаре произошел масштабный пожар на подшипниковом заводе. По данным росСМИ, огонь охватил территорию в 100 кв. м. При этом возгорание пытаются устранить около 70 спасателей и 22 единиц техники.

Кроме того, 8 сентября в Москве, на Кусковской улице, вспыхнул масштабный пожар. Местные СМИ отметили, что заявка о происшествии поступила из здания, где расположена Федеральная таможенная служба РФ.

Напомним, ранее российские Telegram-каналы сообщали, что в РФ 18 октября в городе Ростов-на-Дону на улице 1-й Луговой вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, загорелся склад полимерной пленки.