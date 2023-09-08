Масштабный пожар в Москве: огонь охватил 800 квадратных метров (фото, видео)

По данным российских журналистов, что заявка о пожаре поступила из здания, где находится Федеральная таможенная служба РФ.

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В ночь на 8 сентября в столице Российской Федерации вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Сообщается, что возгорание произошло в восточной части Москвы, на Кусковской улице в Новогиреево. На месте происшествия слышны взрывы. Журналисты пишут со ссылкой на МЧС РФ, что заявка о происшествии поступила из здания, где находится Федеральная таможенная служба.

Позже авторы добавили, что в российской столице, предположительно, вспыхнули склады.

По информации Telegram-канала Mash, пожар на Кусковской улице в Новогиреево распространился на 800 квадратных метров.

"Пожарные на месте — стараются локализовать возгорание. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в публикации

В МЧС РФ заявили, что к ликвидации пожара в Москве привлекли 90 человек и 29 единиц техники.

"На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Москве 7 сентября загорелся завод "Салют", где производят военное оборудование, в том числе корабельные радары. По предварительной информации, загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий.

Мы также сообщали, что 7 сентября Московскую область РФ атаковал беспилотник. Жители Раменского городского округа заявили о выбитых окнах, поврежденных автомобилях и пожаре.