Масштабна пожежа в Москві: вогонь охопив 800 квадратних метрів (фото, відео)

За даними російських журналістів, що заявка про пожежу надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.

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У ніч на 8 вересня у столиці Російської Федерації спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомив Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Повідомляється, що загоряння сталося в східній частині Москви, на Кусковській вулиці в районі Новогірєєво. На місці події чути вибухи. Журналісти пишуть із посиланням на МНС РФ, що заявка про подію надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба.

Пізніше автори додали, що в російській столиці, імовірно, спалахнули склади.

За інформацією Telegram-каналу Mash, пожежа на Кусковській вулиці в Новогірєєво поширилася на 800 квадратних метрів.

"Пожежники на місці — намагаються локалізувати загоряння. Попередньо, постраждалих немає", — йдеться в публікації

У МНС РФ заявили, що до ліквідації пожежі в Москві залучили 90 осіб і 29 одиниць техніки.

"На місце оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження всередині будівлі", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що в Москві 7 вересня загорівся завод "Салют", де виробляють військове обладнання, зокрема корабельні радари. За попередньою інформацією, загорілася лабораторія, де зберігався горючий натрій.

Ми також повідомляли, що 7 вересня Московську область РФ атакував безпілотник. Жителі Раменського міського округу заявили про вибиті вікна, пошкоджені автомобілі та пожежу.