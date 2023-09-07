У Москві спалахнула пожежа на заводі "Салют", де виробляють корабельні радари: що відомо

За інформацією журналістів, загорілася лабораторія, де зберігався горючий натрій. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності.

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У Москві 7 вересня загорівся завод "Салют", де виробляють військове обладнання, зокрема корабельні радари, повідомляє російське інтернет-видання Baza.

За попередньою інформацією, загорілася лабораторія, де зберігався горючий натрій. Із будівлі на вулиці Плеханова евакуюють людей. Із вікон на висотці третього поверху валить густий чорний дим. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності, постраждалих немає.

"На третьому поверсі будівлі видно густий чорний дим. Завод "Салют" спеціалізується на виробництві корабельних радарів. У 2022 році підприємство потрапило під санкції США, усіх країн Євросоюзу, Канади, Японії та низки інших держав", — передає Telegram-канал.

Співробітників підприємства евакуйовано з будівлі. Причина загоряння на момент публікації невідома, офіційних даних не надходило.

Що виробляє завод "Салют" у Москві

Виробничий комплекс "Салют" — російське авіадвигунобудівне підприємство, розташоване в Москві, у районі Соколина Гора. Це — одне з найбільших підприємств Росії з виробництва авіаційних двигунів. Є підприємством повного циклу, що об'єднує конструкторське бюро та виробництво. Також веде випуск деталей і складальних одиниць перспективних двигунів для цивільної авіації та вертолітних двигунів.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що в Росії горить споруджувана льодова арена. За даними російських джерел, причиною пожежі стало загоряння лакофарбових матеріалів і утеплювача.

Зокрема, 9 серпня прогримів вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Підмосков'ї, який, за даними ЗМІ, міг брати участь у розробленні "стелс"-бомбардувальника нового покоління.